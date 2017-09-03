أقامت جمعية الهلال الأحمر حفلا في دور الرعاية الاجتماعية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير إدارة المتطوعين في الجمعية د.مساعد العنزي لـ «كونا» على هامش الحفل حرص الجميع على تقديم الخدمات المتنوعة لهذه الفئة من المجتمع في كل المناسبات السعيدة لاسيما عيد الأضحى.

وقال العنزي ان هذه المبادرة تهدف إلى مشاركة نزلاء الدور بهجة هذه الأيام المباركة ومنحهم لحظات جميلة من السعادة.

وأضاف أن هذه الاحتفالية تنظمها الجمعية بالتعاون مع إدارة الأنشطة العامة والإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبينا أنهم آثروا أن يكون احتفالهم بعيد الأضحى المبارك بمشاركة القائمين على مجمع دور الرعاية التابع للوزارة، مشيدا بجهود اللجنة الاجتماعية في الجمعية ومتطوعيها ومتطوعاتها الذين بذلوا جهدا كبيرا في المشاركة في هذا النشاط الذي هو جزء أساسي من اعمال الجمعية.

وذكر أن الحفل تضمن فقرات ترفيهية وتخللته مسابقات وتوزيع الهدايا والعيادي على نزلاء دور الرعاية الاجتماعية مؤكدا حرص الجمعية على هذا النشاط في كل عام. من جانبهم، أشاد المسؤولون في دور الرعاية بوزارة الشؤون وجمعية الهلال الأحمر على إقامة هذا الحفل مؤكدين أنهم تعودوا على هذه المبادرة الطيبة السنوية من الجمعية للنزلاء. وأضافوا أن مبادرات الجمعية تعكس حرصها على تعزيز مكانتها كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الكويتي، مشيرين إلى أن حفل عيد الأضحى والزيارات المستمرة لمتطوعي الجمعية تعد واجبا أخلاقيا.