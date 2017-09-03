مريم بندق

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يعتمد حتى الآن موعد اجراء انتخابات المجلس البلدي. وأوضحت المصادر ان المجلس أحال مذكرة المجلس البلدي بخصوص المتطلبات التشريعية لإجراء انتخاباته الى اللجنة القانونية الوزارية لدراستها ومن ثم رفع التوصيات لمجلس الوزراء.

وقالت المصادر: نتوقع حسم موعد اجراء الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عقب العطلة بعد آراء ترى ان موعد 7 أكتوبر قد يبدو متأخرا ولا يمكن من نشر القرارات والمراسيم المطلوب إصدارها.

وكانت «الأنباء» قد ذكرت ان مجلس الوزراء يستعد لإجراء انتخابات المجلس البلدي بتعديل نص المادة الرابعة من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، وإصدار مرسوم بتحديد الدوائر العشر على ان تتم الانتخابات وفقا لجداول قيد الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الأمة ومن ثم إصدار مرسوم المعينين.

من ناحية أخرى، أعلن مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عدم صحة ما يتردد عن تخفيض دعم العمالة الوطنية بنسبة 10%.

وبين المصدر ان مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بتخفيض دعم العمالة الوطنية للمستحقين الذين تتوافر فيهم الضوابط المعمول بها. وأفاد المصدر بأن ما يتم الآن هو التأكد من وجود معايير صرف دعم العمالة الوطنية ليصل الى المستحقين.

وردا على سؤال حول صحة أو عدم صحة وضع حد أقصى للرواتب المستحقة صرف دعم العمالة الوطنية، أجاب المصدر بأن هذه الخطوة كانت أحد مقترحات لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي ولكن لم يؤخذ بها حتى الآن.