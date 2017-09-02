أعلن وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي عن قرب افتتاح ثلاثة خطوط جوية تجاه موسكو والكويت وطهران.



وقال الحمامي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "جرى الاتفاق بين الطيران المدني العراقي والطيران المدني الروسي على استئناف تسيير الرحلات الجوية بين بغداد وموسكو بعد توقف دام نحو 13 عاماً"، معتبراً أن هذا الخط المهم سيتيح للطيران المدني العراقي دخول المجال الجوي الأوروبي ويفتح آفاقاً للمسافر العراقي في مجالات التجارة والسياحة والعمل والعلاج.



وأضاف أنه "سينطلق خط جوي آخر من مطار البصرة باتجاه مدينة الكويت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة تنقل المسافرين بين البلدين، خصوصاً مع قرب موسم الزيارات المليونية.



ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم افتتاح خط جوي آخر من مطار البصرة الدولي باتجاه مدينة طهران الإيرانية ليلبي رغبة مسافرين المحافظات الجنوبية باتجاه إيران، موضحاً أن المباحثات جارية مع العديد من الدول لفتح الآفاق أمام الطيران المدني العراقي للوصول إلى عواصم العالم.