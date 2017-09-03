قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد ،إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية مصممة لحملها على صاروخ باليستي عابر للقارات طورته في الآونة الأخيرة. في وقت طالب فيه الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، بفرض "أقوى عقاب" على بيونغ يانغ.

وقال التلفزيون الكوري الشمالي إن اختبار القنبلة الهيدروجينية جاء بأمر من الزعيم كيم جونج أون وحقق "نجاحا تاما" وكان خطوة "مهمة" لاستكمال برنامج الأسلحة النووية في البلاد.

جاء الإعلان بعد ساعات من رصد زلزال قوي بدا أنه من صنع الإنسان قرب موقع معروف بإجراء التجارب النووية في كوريا الشمالية مما يشير إلى أن الدولة المنعزلة أجرت تجربتها النووية السادسة.