قالت وزارة العدل الأمريكية إنه لا يوجد لديها دليل يدعم الادعاء الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب دون بينة في مارس بأن سلفه باراك أوباما أمر بالتنصت على برج ترامب خلال الحملة الانتخابية في 2016.

ولم يتوافر على الإطلاق أي دليل يدعم تأكيد ما قاله ترامب على "تويتر" بأن "أوباما تنصت على مكالمتي في برج ترامب قبيل الفوز " على الرغم من الإصرار المتواصل على ذلك من بعض المواقع الإلكترونية والمعلقين المحافظين.

ولكن في ملف قُدم للمحكمة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة انضمت وزارة العدل إلى قائمة الجهات التي تقوض هذا الادعاء.

وقالت الوزارة إن مكتب التحقيقات الاتحادي وقسم الأمن الوطني بوزارة العدل "يؤكدان عدم وجود سجلات تتعلق بالتنصت على الهواتف كما وصفتها" تغريدات كتبها ترامب على تويتر في الرابع من مارس .

وكان هذا الملف ردا على قضية أقامتها جماعة رقابة حكومية تسمى أمريكان أوفرسايت.

ويوجد في برج ترامب بنيويورك أحد المقارات الإقامة الخاصة لترامب كما أنه كان مقر حملته الانتخابية خلال الانتخابات. وأدى ادعاء التنصت إلى انتقاد نادر من جانب أوباما الذي رد في ذلك الوقت من خلال متحدث للتنديد بفكرة أنه أمر بالتنصت على ترامب الذي كان مرشحا للرئاسة في ذلك الوقت ووصفها بأنها" كاذبة بكل بساطة".