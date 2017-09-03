وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي الأضاحي على مئات الأسر السورية النازحة إلى لبنان جريا على عادتها السنوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقال رئيس وفد الجمعية إلى لبنان، قاسم البلوشي، اليوم الأحد، إن التوزيع شمل مناطق (عكار) شمالاً بواقع 265 أضحية والمخيمات في البقاع شرقا في منطقتي (زحلة) 250 أضحية و(قب الياس) 250 أضحية.

وأضاف البلوشي أن توزيع أضاحي العيد يمثل تأكيدا لحرص دولة الكويت على الوقوف إلى جانب الحاجات الإنسانية للأسر الضعيفة التي تجهد لتأمين قوت يومها.

ولفت أيضا إلى حرص دولة الكويت من خلال هذه المبادرة على إيلاء القضايا والحاجات الإنسانية كل اهتمام في ظل سعيها إلى تخفيف معاناة المحتاجين خصوصا الأخوة السوريين الذين تركوا ديارهم بسبب الأحداث المأساوية في بلدهم.

وضم وفد الهلال الأحمر الكويتي الذي تولى توزيع الأضاحي بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني فضلا عن البلوشي كلا من عزيزة أبل وخالد المطيري.

وكان الهلال الأحمر الكويتي قد نفذ خلال شهر رمضان الماضي مشروعي (إفطار صائم) و(كسوة العيد) وشملا أسرا سورية نازحة وفلسطينية لاجئة ولبنانية محتاجة.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي أطلقت منذ بداية أزمة النزوح السوري إلى لبنان سلسلة مشاريع لدعم تلك الأسر النازحة أبرزها مشروع (الرغيف) لتأمين الخبز ومشروع (غسل الكلى) ومشروع تأهيل مصابي الحرب وغيرها من المشاريع الإنسانية والخيرية التي استفادت منها عشرات آلاف الأسر النازحة في لبنان.