طالب المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، النجم الويلزي جاريث بيل ببذل مزيد من الجهد في الملعب.

وأكدت صحيفة (دون بالون) الإسبانية، اليوم الأحد، أن زيدان أوضح لبيل أنه ما لم يفعل ذلك فإنه يخاطر بفقدان مكانه في التشكيل الأساسي للنادي الملكي في الفترة المقبلة لصالح النجم الصاعد اسينسيو.

يذكر أن أنباء كانت قد ربطت بين بيل وبين الانتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية، وربما يعرض زيدان النجم الويلزي للبيع في انتقالات يناير ما لم يتحسن مستواه وفي حال فشله في تقديم المطلوب منه في الأشهر القليلة المقبلة.