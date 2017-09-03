بعثة الحج الكويتية سخرت جميع إمكانياتها لخدمةحجاجنا..وزيارة رئيس مجلس الأمة كان لها أثر إيجابي



(كونا)

أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، عن الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة على النجاح الكبير المتحقق في موسم حج هذا العام.

وقال الجبري اليوم الأحد، إن "حكومة المملكة العربية السعودية وبتوجيهات خادم الحرمين واصلت العمل الجاد والمثمر لتحقيق النجاح والتميز الذي اعتادت المملكة تحقيقه في جميع مواسم الحج السابقة".

وأضاف:"أن المملكة كانت ولا تزال تقدم الكثير من الخدمات لجميع ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وخلال تنقلهم بين المشاعر، ولم تدخر جهدا أو وسيلة إلا وفرتها لخدمة الحجاج سواء كانت على مستوى المشاعر أو الخدمات الأخرى".

ونوه بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى مقر بعثة الحج الكويتية للاطمئنان على صحة وسلامة حجاج دولة الكويت مما كان له الأثر الإيجابي لدى جميع أعضاء البعثة.

وأشاد الجبري بجهود بعثة الحج الكويتية التي سخرت كل إمكانياتها لخدمة حجاج دولة الكويت ومتابعتها الحثيثة لهم في المشاعر، لافتا إلى تميز البعثة هذا العام في جميع مقراتها سواء في مشعر عرفات أو مشعر منى.

وقال إنه تلمس خلال وجوده بين إخوانه هناك روح الفريق الواحد الذي كان يعمل كخلية نحل لا تعرف التوقف وكان هدفهم خدمة الحجاج الكويتيين.

وذكر أنه من خلال زياراته لعدد من حملات الحج الكويتية اتضح تطور المستوى وتقدمه بشكل كبير من خلال تقديم إدارات الحملات أفضل الخدمات والتي سجلت أرقاما قياسية في التميز والريادة بين مثيلاتها من الدول الأخرى.

وأعرب عن الشكر لأصحاب الحملات على تعاونهم مع بعثة الحج الكويتية وخدمة ضيوف الرحمن متمنيا لجميع الحجاج الكويتيين وأعضاء البعثة الكويتية حجا مبرورا وذنبا مغفورا والعودة إلى البلاد بأمن وسلام.