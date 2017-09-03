استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بصيانة المرافق المدرسية وفق جدول معد من قبل إدارة الشؤون الهندسية بالمنطقة

أكدت منطقة مبارك الكبير التعليمية جاهزيتها للعام الدراسي الجديد والانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال 41327 طالبا وطالبة في 106 مدارس.

وقال المدير العام للمنطقة، منصور الديحاني، اليوم الأحد، إنه تم التأكد من جاهزية المدارس التابعة للمنطقة من خلال عدة جولات "قمت بها مع قيادات المنطقة اطلعنا خلالها على آخر الاستعدادات للعام الدراسي الذي يبدأ بعودة المدرسين في الخامس من سبتمبر".

وأوضح الديحاني أن الإدارات التابعة للمنطقة عملت بشكل حثيث ومتواصل من خلال كوادرها الفاعلة لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم.

وبين أن مدارس رياض الأطفال في المنطقة تستقبل ستة آلاف و61 من طلبتها بينما تستقبل الابتدائية 17 ألفا و209 طلاب وطالبات والمتوسطة 11 ألفا و244 في حين تستقبل المرحلة الثانوية ستة آلاف و813 طالبا وطالبة.

وأكد أهمية دور أولياء الأمور في العملية التربوية التي لا تعتمد على المدرسة فقط داعيا إياهم إلى التعاون والتكاتف في سبيل تحقيق المستقبل المنشود "لأبنائنا الطلبة".

وأشار إلى حرص إدارة المنطقة التعليمية على دعم الطلبة في استكمال مسيرتهم الدراسية لتحقيق التفوق والنجاح متمنيا لجميع أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والطلابية المزيد من النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة.

ولفت الديحاني إلى أن وزارة التربية "حريصة على غرس الروح الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة وتعزيز إدراكهم للمعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة وذلك من خلال أنشطة وفعاليات تم الاعداد لها بعناية".

وبين أنه تم تسكين الشواغر في الميزانيات ومتابعة النواقص وفق خطط موضوعة من قبل المراقبات التعليمية، كما جرى استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بصيانة المرافق المدرسية وفق جدول معد من قبل إدارة الشؤون الهندسية بالمنطقة.

ولفت إلى أن كل الإدارات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية ستكون على اتصال دائم لتذليل أي عقبات تواجه المدارس، مؤكدا أن الجميع يعمل لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استمرار تميز المنطقة في خدمة الطلبة ورفع مستواهم التعليمي.

وأشار الديحاني إلى أن المنطقة بدأت منذ نهاية العام الدراسي الماضي استقبال العام الدراسي الجديد من خلال خطة مدروسة لجميع الإدارات.

وذكر أن إدارة الشؤون التعليمية أصدرت قرارات النقل الداخلي وتسكين الشواغر للوظائف الإشرافية وتحديد الكثافات الطلابية لجميع المدارس "حتى تكون هناك رؤية واضحة لطلبات اللامانع لتنقل أبنائنا الطلبة بين المدارس".

وعن برنامج الإدارة المدرسية الذكية بين أن العام الماضي تم الانتهاء من تطبيقه في المرحلة الثانوية وجار الاستعداد لتطبيقه في المتوسطة وتم الإعداد لكل الصفحات المختصة في هذا البرنامج لتطبيقه أيضا في المرحلة الابتدائية.