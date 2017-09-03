الإيرانيون مسلمون وبلادنا مفتوحة لجميع المسلمين ولم نمنع أحداً عن أداء المناسك وزيارة الأماكن المقدسة

نطور إجراءاتنا الأمنية والخدمية كل عام لخدمة الحجيج



أعلن أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس اللجنة المركزية للحج ،خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، عن نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم،إنه حضر أكثر حضر أكثر من مليوني حاج إلى الأراضي المقدسة وهم يمثلون أكثر من مليار و800 مليون مسلم يقدمون فيها رسالة الإسلام في الأمن والسلام.

وبخصوص الحجاج من إيران قال "الإيرانيون مسلمون وبلادنا مفتوحة لجميع المسلمين ولم نمنع أحداً عن أداء المناسك وزيارة الأماكن المقدسة".

وأكد الأمير خالد الفيصل رفض المملكة رفضا قاطعا تسييس الحج أو استخدامه لأغراض غير العبادة،مشددا على أن بلاده تقدم الخدمات إلى جميع الحجاج دون تمييز.

وأشار إلى أن المملكة تطور إجراءاتها الأمنية والخدمية كل عام لخدمة الحجيج.