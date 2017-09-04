محمد هلال الخالدي

أثنى رؤساء الوفود العربية المشاركة في اجتماعات اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية في مملكة بوتان على الدور الانساني الذي يقوم به صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وبالمساعدات الإنسانية والاغاثية التي تقدمها الكويت في مختلف دول العالم، مؤكدين أنها أبرز ما يميز الكويت ودورها الداعم للسلام في العالم.

وأكد القائم بالاعمال في سفارتنا لدى مملكة بوتان المستشار فاضل الحسن في تصريح صحافي اعجاب الوفود خلال حفل العشاء الذي اقامه على شرف الوفد البرلماني الكويتي والوفود البرلمانية العربية، واعتزازهم بالديبلوماسية الكويتية وتأثيرها الاقليمي والدولي.

وأشار الحسن الى سعادة الحضور بالتواجد في مقر السفارة لدى مملكة بوتان، كونها السفارة العربية الوحيدة المقيمة في البلاد.

وكان عضو الشعبة البرلمانية د.خليل أبل وصل الى مملكة بوتان لحضور اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في الفترة من ٣٠ اغسطس وحتى ٢ اكتوبر.

يذكر أن وفد البرلمان الكويتي سيترأس اجتماع اللجنة الاستشارية المعنية بالطاقة.