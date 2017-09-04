وزعت جمعية الهلال الأحمر الأضاحي على مئات الأسر السورية النازحة إلى لبنان جريا على عادتها السنوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس وفد الجمعية إلى لبنان قاسم البلوشي لـ «كونا» إن التوزيع شمل مناطق (عكار) شمالا بواقع 265 أضحية والمخيمات في البقاع شرقا في منطقتي (زحلة) 250 أضحية و(قب الياس) 250 أضحية.

وأضاف البلوشي أن توزيع أضاحي العيد يمثل تأكيدا لحرص الكويت على الوقوف إلى جانب الحاجات الإنسانية للأسر الضعيفة التي تجهد لتأمين قوت يومها.

ولفت أيضا إلى حرص الكويت من خلال هذه المبادرة على إيلاء القضايا والحاجات الإنسانية كل اهتمام في ظل سعيها إلى تخفيف معاناة المحتاجين خصوصا الأخوة السوريين الذين تركوا ديارهم بسبب الأحداث المأساوية في بلدهم.

وضم وفد «الهلال الأحمر» الذي تولى توزيع الأضاحي بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني فضلا عن البلوشي كلا من عزيزة أبل وخالد المطيري. من جانب اخر، اعلنت هيئة الاغاثة في دار الفتوى اللبنانية عن البدء في توزيع الاضاحي بمناسبة عيد الاضحى المبارك على النازحين السوريين بتمويل من بيت الزكاة الكويتي ضمن مشروع «الاضاحي لعام 2017».

وقال رئيس عمدة الهيئة رياض عيتاني في تصريح لـ «كونا» ان التوزيع بدأ في العاصمة بيروت وشمل 1360 عائلة نازحة على ان يستكمل غدا الأحد في المناطق الاخرى.

ولفت عيتاني الى ان التوزيع سيشمل مناطق عرسال وبعلبك شمالي شرقي البلاد وعكار وطرابلس شمالا وراشيا شرقا ليبلغ اجمالي عدد المستفدين من المشروع 5040 عائلة.

واشار الى ان الكويت دأبت منذ سنوات على مشاركة الاخوة السوريين النازحين بالعيد المبارك في محاولة منها للمساهمة في رفع بعض العناء عنهم، موضحا ان المساعدات لا تقتصر على اضاحي العيد إنما تتنوع وتعم مختلف المناطق اللبنانية.