ثلاب: جمعية الكاريكاتير تحت التأسيس تضم أكثر من 50 عضواً مؤسساً يطالبون بإشهارها

المشموم: المعرض يحوي ٥٣ لوحة كاريكاتيرية ويهدف لتبادل الخبرات عاطف رمضان

تقيم جمعية الكاريكاتير الكويتية تحت التأسيس معرضا للكاريكاتير بعنوان #هاشتاق بالتعاون مع مركز الحمراء يوم الخميس 7 الجاري ويستمر لأسبوعين، برعاية وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح، وبمشاركة أكثر من 20 رساما للكاريكاتير.

وقال رئيس الجمعية محمد ثلاب في تصريح لـ «الأنباء» ان أكثر من 20 رساما كاريكاتير سيشاركون في هذا المعرض وهم من رواد الحركة الكاريكاتيرية في الكويت وكذلك الشباب من الجيل الجديد لرسامين الكاريكاتير.

وأضاف أن هذا المعرض يتميز بمشاركة عدد كبير من رسامي الكاريكاتير، لافتا إلى مشاركة ضيف شرف المعرض وهو الفنان العالمي السوري علي فرازات.

وأوضح أن موعد افتتاح المعرض سيكون الساعة السابعة مساء، وذكر ثلاب أنه كرئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية «تحت التأسيس» سيدير هذا المعرض، بمشاركة جميع رسامي الكاريكاتير في الكويت وهم الأعضاء المؤسسين لجمعية الكاريكاتير الكويتية «تحت التأسيس».

وقال إن سبب اختيار اسم المعرض #هاشتاق، هو أن كل رسام سيبدي رأيه من خلال هاشتاق معين أو قضية معينة يطرح فيها راية وذلك بهدف توصيل رسالته عبر الكاريكاتير.

وعن عدد أعضاء الجمعية تحت التأسيس، قال ثلاب إن اجمالي عدد أعضاء الجمعية المؤسسين يفوق الـ 50 عضوا مؤسس وهم جميعا يطالبون الجهات المعنية بإشهار الجمعية.

وأشار إلى أنه بعد إشهار الجمعية سيكون هناك انتساب عضوية لرسام الكاريكاتير، وأن هناك جهود تبذل لاشهار الجمعية وأن المميزات الأخرى لأعضاء الجمعية ستتم مناقشتها لاحقا بعد الاشهار.

ولفت إلى أن الجمعية تهتم بالرسام الكويتي من النواحي التثقيفية وإقامة مثل هذه المعارض.

ولفت الى ان من ضمن فعاليات المعرض إقامة دورتين لمدة يومين لفن البورتريه وسيحاضر فيها الفنان يعقوب الدوسري.

وقال ان من ضمن فعاليات المعرض التي تستمر لمدة أسبوعين، انه سيكون هناك رسم بورتريه كاريكاتير «لايف» للجمهور المشارك.

فعاليات ودورات

من جانبه، افاد أمين صندوق الجمعية محمد المشموم بأن معرض الكاريكاتير الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع «مركز الحمرا» سيحتوي على ٥٣ لوحة كاريكاتيرية ويضم عدة فعاليات منها دورات لفن الكاريكاتير يقدمها عدد من الأساتذة والمختصين في هذا المجال كذاك الرسم المباشر.

وأضاف المشموم أن هذا المعرض يعتبر أحد انشطة الجمعية، مشيرا الى انه يهدف الى الارتقاء بهذا الفن واثراء الساحة الفنية الكويتية وفرصة لتبادل الخبرات وتنوع الألوان ومحاكاة للواقع الاجتماعي.

وأوضح أن المعرض يتميز كذلك عن غيره بكونه يضم مشاركة ابرز رسامي الكاريكاتير في الساحة الصحافية والإعلامية منهم الفنانون الرواد والشباب.

بدوره، قال منسق خدمة العملاء في مجمع الحمراء نصار الأيوبي إن مشاركة جمعية الكاريكاتير في معرض الكاريكاتير هي فكرة جديدة تبناها «المجمع» تهدف لتعزيز الأعمال الكويتية عبر هذه الفعاليات وتطويرها.

وأضاف الأيوبي أنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء حول الأعمال الكاريكاتيرية وإبراز هذا الفن الجميل.

وقال ان مجمع الحمراء نظم العديد من المعارض خلال الفترة الأخيرة منها معرض الفنون التشكيلية وأيضا معرض مختص بذكرى الاحتلال الغاشم على الكويت.