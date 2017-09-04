ضبطت الهيئة العامة للبيئة مساء امس الأول عددا من الصيادين المخالفين للقانون البيئي الجديد أثناء جولة قام بها نائب مدير عام الهيئة م.محمد العنزي في جون الكويت.

وأصدرت الهيئة بيانا قالت فيه ان الهيئة أوقفت مجموعة من الصيادين الوافدين المخالفين للمادة ١٠٨ من قانون ٤٢ على ٢٠١٤، وذلك في جولة قام بها العنزي على منطقة شهدت نفوقا للأسماك في جون الكويت.

ولفت البيان الى انه تمت ملاحقة أحد الصيادين الهاربين، حيث حاول عدة مرات الاصطدام بزورق الرقابة البحرية لإتلافه ما استدعى تدخل خفر السواحل للعمل على توقيفه.

وأكدت الهيئة بأنها ستتخذ كل الإجراءات بما يخص مخالفات الصيد في جون الكويت، كما ان الهيئة العامة للزراعة ستقوم بسحب تراخيص الصيد لجميع المخالفين، مهيبة بالمواطنين والمقيمين التقيد بأحكام القانون وعدم الصيد في جون الكويت تجنبا للمساءلة.