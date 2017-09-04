أشاد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد برجال الاطفاء على تواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن أهلهم وذويهم واستعدادهم لحماية الوطن والأرواح والممتلكات.

جاء ذلك وفق بيان صحافي للادارة خلال جولة الفريق المكراد التفقدية على عدد من مراكز الاطفاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حيث نقل إليهم تهنئة وتحيات وتقدير القيادة السياسية على عملهم البطولي والشجاع في تأمين الأرواح والممتلكات.

وأعرب المكراد عن ارتياحه وثقته في رجال الإطفاء البواسل على تعاونهم مع قياداتهم في أحلك الظروف مما ينعكس على الأداء المميز الذي تلخص في التعامل مع مختلف الحوادث وخصوصا الكبيرة بكل كفاءة واقتدار.

وأعرب الفريق المكراد عن فخره واعتزازه بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الاطفاء وحثهم على مواصلة التدريب باستخدام التكنولوجيا الحديثة للتطوير المستمر.

كما اعرب عن فخره واعتزازه بالرسائل التي تلقاها من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي تشيد بأبنائه منتسبي الإدارة العامة للاطفاء خلال تعاملهم مع الحوادث الأخيرة التي وقعت في البلاد وتصدى لها رجال الإطفاء الأبطال بكل بسالة وشجاعة.

يذكر أن جولة الفريق المكراد شملت مركز إطفاء الأحمدي وادارة العمليات المركزية ومركز إطفاء العارضية ورافقه فيها مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ورئيس الإعلام الإلكتروني الملازم أول رضا السلمان.