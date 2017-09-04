توجه أحمد البديح بالمباركة والتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء الكويت والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما بارك البديح لحجاج بيت الله الحرام بمناسبة أدائهم مناسك الحج، داعيا الله تعالى لهم أن يتقبل حجهم وأن يكون مبرورا، وأن يغفر الله لهم ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر، وأن يعودوا كما ولدتهم أمهاتهم.

ودعا البديح الله العلي القدير أن يديم على الكويت وقيادتها وشعبها نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها سبحانه من كل مكروه، وأن تبقى الكويت دائما بلد الإنسانية والخير محليا وعربيا ودوليا فيما تقدمه أيادي أبنائها البيضاء ولجانها الخيرية المتعددة من مساعدات للمحتاجين في مختلف بقاع العالم التي تشهد مختلف أنواع الكوارث والأزمات والحروب، بما يخفف عنهم مما يتعرضون له في كل زمان ومكان.