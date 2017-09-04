تقدم مطلق بن عمر أبورقبة بالمباركة والتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمة وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وإلى الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد أبو رقبة على أهمية أن يبقى أبناء الكويت على اختلاف توجهاتهم على قلب رجل واحد وأن يحافظوا على وحدة والكويت ويبعدوا كل ما من شأنه أن يضعف وحدتنا الوطنية من عصبيات ضيقة وتفرقة بغيضة، لتبقى الكويت شامخة عصية على ما يتربص بها من مؤامرات ومكائد تحاك ضدها من أعدائها، مشيدا بسياسة صاحب السمو التي جنبت الكويت الكثير من الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم بفضل ما يتمتع به سموه من حكمة وبعد نظر في تعامله مع القضايا المحلية والدولية.

ودعا أبورقبة أن يحفظ الله الكويت وشعبها من أي مكروه، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان خلف قيادة أمير الإنسانية.