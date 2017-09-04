نظم نادي المصارف بالتعاون مع إدارة خفر السواحل رحلة لشواطئ جزيرة كبر لتنظيفها من النفايات والمخلفات، وذلك بحضور الوكيل المساعد لأمن الحدود الفريق الشيخ محمد اليوسف ورئيس مجلس إدارة النادي فاضل المندي، ومدير النادي عباس البلوشي، وعضوي مجلس الإدارة ناصر الغضبان وسعود العلي، ومنسق الأنشطة حسين عبدالسيد وأعضاء اللجنة الاجتماعية، وجمع من أعضاء النادي والعاملين في المصارف الذين تطوعوا في حملة التنظيف تجسيدا لشعورهم بالمسؤولية تجاه بيئتنا وللحفاظ عليها نظيفة وجميلة.

وقال المندي: إن هذه الحملة جاءت استكمالا للحملة التي أطلقها النادي لتنظيف الشواطئ والجزر، بهدف إيصال رسالة للجميع حول أهمية الحفاظ على البيئة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية ومكانة الجزر وغرس حب العمل التطوعي في نفوس أبناء الكويت.

وشكر المندي الفريق الشيخ محمد اليوسف وجميع العاملين في خفر السواحل على الدعم الذي قدموه وعلى جهودهم لإنجاح هذه الحملة.

بدوره، شكر البلوشي رئيس وأعضاء النادي وجميع العاملين في القطاع المصرفي على مشاركتهم بهذه الرحلة، مشيدا بجهودهم التطوعية في جميع المجالات وحرصهم على الحفاظ على البيئة نظيفة جميلة، مشيرا إلى أن ذلك واجب على الجميع.