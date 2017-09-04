احتفلت أرض الأطفال الشركة الرائدة في الألعاب الترفيهية والتربوية بالكويت بعيد الأضحى المبارك من خلال العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة التي أدخلت الفرحة والبهجة الى قلوب الأطفال الذين استمتعوا بالألعاب المميزة وكذلك بفقرة الساحر الترفيهية.

وأطلقت ارض الأطفال مهرجان رحلات المدارس بفرع الاوقاف، في مدينة الكويت ومغاتير الفروانية، والعالمية والخيمة مول بالجهراء، ويضم مجموعة من الفعاليات والبرامج الجديدة والمتنوعة التي تناسب الأطفال، وتنمي قدراتهم ومواهبهم، وتشجعهم على اللعب الجماعي، بما يدخل الفرحة الى قلوبهم، من خلال توفير الألعاب بأنواعها المختلفة، إضافة الى وضع آلية جديدة من خلال برنامج خصومات داخلية بفروع الشركة.