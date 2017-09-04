فرج ناصر

اكد مدير ادارة الطيران المدني يوسف الفوزان أن خطة الطيران المدني لموسم الحج نجحت بنسبة ‎%‎100 ولايوجد أي تقصير من الجهات العاملة في المطار، مؤكدا ان الخطة كانت مدروسة

واضاف أن الحجاج والبالغ عددهم 8 آلاف حاج سيعودون وفق جداول رحلات الطيران المعتمدة في المطار.

وقال ان عدد المتطوعين المشاركين في خدمة الحجاج والمسافرين لهذا العام بلغ عددهم 209 متطوعين وسيستمر عملهم حتى نهاية الصيف الجاري، واشار الى ان هناك تنسيقا بين ادارة الطيران المدني وادارة الطيران في المملكة العربية بشأن الحجاج وعودتهم على رحلات الطيران المختلفة وكذلك الجهات الأخرى وكذلك الشكر موصول لوزارة الداخلية الكويتية والجمارك واصحاب حملات الحج.

ورفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي بمناسبة عيد الأضحى.