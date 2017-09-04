التحكم في مرور المركبات الثقيلة ومراعاة جميع الاشتراطات البيئية

فرج ناصر

كشفت مديرة إدارة التصميم بقطاع الطرق بوزارة الأشغال م.سهى اشكناني عن ان اتفاقية خدمات شبكة الطرق والبنية التحتية لمدينة النعايم الذكية سيتم طرحها قريبا، وقالت لـ «الأنباء»: تجرى دراسة وتصميم وإشراف وصيانة شبكة الطرق والبنية التحتية للمنطقة الصناعية والسكراب في مدينة النعايم، وذلك من خلال إعداد مستند الشروط المرجعية ومستندات الاتفاقية من قبل قطاع الطرق لتصميم مدينة النعايم بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الأشغال بطرح الاتفاقية الخاصة بتصميم مدينة النعايم والسكراب وجار التنسيق مع الجهة المستفيدة (الهيئة العامة للصناعة)، وكذلك وزارة الكهرباء والماء لإعداد شروط محدثة طبقا لمتطلباتهم الفنية والبيئية تمهيدا للسير في إجراءات الطرح وفقا للآلية الجديدة لدى الوزارة في طرح الاتفاقيات الاستشارية وحسب قانون الجهاز المركزي للمناقصات الجديد.

وأضافت ان المشروع مدرج ضمن خطة التنمية وسيتم تصميمه كمدينة صناعية ذكية، مؤكدة ان تضمين اعمال الاتفاقية سيكون وفق أحدث النظم التكنولوجية من خلال التحكم في مرور المركبات الثقيلة ومراعاة جميع الاشتراطات البيئية والصناعية المطلوبة حسب قانون حماية البيئة لتلك المدينة كونها مدينة صناعية خصوصا فيما يتعلق بمعالجة الصرف الصحي والصناعي للمباني في تلك المدينة، وقالت ان كلفة المدينة الذكية في النعايم تتجاوز الـ 170 مليون دينار، وتشمل اعمال وتنفيذ المشروع.