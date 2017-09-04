أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية أن كل ناقلاتها تبحر بأمان نافية ما تم تداوله عن غرق إحدى ناقلاتها.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن غرق ناقلة نفط كويتية قبالة سواحل سلطنة عمان غير صحيح. من جهة ثانية، أعلنت شركة نفط الكويت عن حدوث تسرب نفطي محدود من أحد الأنابيب في منطقة العبدلي شمال الكويت.

وأكدت أن الفرق المعنية موجودة حاليا في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة. وأكدت الشركة أن هذا الحادث ليس له أي تأثير على سير الإنتاج أو على السلامة العامة.