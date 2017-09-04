أكد القنصل العام لدولة الكويت في جدة، وائل الهذال، اليوم الاثنين، حرص القنصلية على توفير جميع التسهيلات اللازمة لعودة الحجاج بانسيابية إلى البلاد بالتزامن مع بدء مغادرة الحجاج الكويتيين المتعجلين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقهم إلى الكويت.



وقال الهذال:"إن أعضاء القنصلية موجودون في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لتأمين عودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد إتمامهم مناسك الحج وذلك بالتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية".



وأوضح أن القنصلية تواصل على مدار الساعة متابعة شؤون حجاج دولة الكويت مع المسؤولين في بعثة الحج الكويتية، مؤكدا أن الأوضاع العامة للحجاج مطمئنة للغاية.



ودعا الحجاج سواء المغادرون جوا أو برا في حالة مواجهة أي مشكلات أو صعوبات أو معوقات في إجراءات العودة إلى الكويت إلى التواصل مع مكتب القنصلية على الرقم (00966535571133) أو الرقم (00966126059988) لمساعدتهم في تجاوزها.



وأشاد بالترتيبات والتسهيلات التي قدمتها السلطات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن والنجاح الكبير الذي حققه موسم الحج هذا العام الذي أثمر تأدية جميع الحجاج مناسكهم بيسر وأمن وأمان.



وتمنى القنصل العام لدولة الكويت في جدة لجميع حجاج دولة الكويت حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعودا حميدا إلى أرض الوطن.