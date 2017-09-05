موسى أبوطفرة

صدر مرسوم أميري حمل رقم 215 جاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة السابعة (مكرر) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:



مادة أولى: تمنح الجنسية الكويتية إلى كل من: سعد مرزوق سعد الشمري، انتصار خالد كويمان ليلي، نجاح حمدان محمد لافي، نوره حمدان محمد اللافي، عبدالرحمن عبدالله خلف السبت، بدر فريح حامد الرشيدي، معاوية عبدالله خلف السبت، عبدالله حمود عبدالله الهاجري، ابرار مناحي ضبعان فرحان، أنوار مناحي ضبعان فرحان، عامر عيد عامر العتيبي، سعود عيد عامر العتيبي، فيصل سعود عامر العتيبي، عامر سعود عامر العتيبي، محمد سعود عامر العتيبي، أحمد جعفر أحمد حسن، انفال جعفر أحمد حسن، ماجد جعفر أحمد حسن، حسين ياسين دلي، طلال ياسين دلي ضيدان، عامر ياسين دلي ضيدان، عبدالله ياسين دلي ضيدان، فاطمة ياسين دلي ضيدان، كريم ياسين دلي ضيدان، محمد ياسين دلي ضيدان، حنان عبدالله عبدالعزيز المطوع، عبدالله محمد درديزه، أحمد محمد درديزه، عبدالعزيز محمد درديزه، وعليه محمد درديزه.

مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.





















