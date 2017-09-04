وجه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كلمة شكر وتقدير وثناء إلى كافة المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها وإلى المقيمين على أرض دولة الكويت الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو كافة أشكال التعبير الأخرى بهذه المناسبة المباركة علينا جميعا، سائلا المولى العلي القدير أن "يعيدها على الوطن الغالي وعلى المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد".