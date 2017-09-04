الظفيري : الوزارة تشن حملاتها خلال العطل والأيام العادية في جميع محافظات الكويت



عاطف رمضان

تمكن فريق طوارئ منطقة الصديق بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة من ضبط 6 محلات متخصصة في بيع ألعاب الأطفال في منطقة شرق تورطت بمخالفات متنوعة متمثلة في تلاعب في الأسعار وبيع بأعلى من السعر المعلن وبيع صور مخلة بالآداب.



وأكد رئيس فريق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حامد الظفيري، في تصريح لـ"الأنباء" أن هذه المخالفات تتمثل في ، وجود سعرين مختلفين على سلعة واحدة ، كان السعر الأول الأساسي 3 دنانير و 950 فلسا ، والسعر الثاني 4 دنانير و 950 فلسا بفارق زيادة في السعر المعلن تقدر بدينار واحد وهو مخالف للقانون .



وأوضح أن من بين المخالفات وجود لعب للأطفال مخالفة للمواصفات لعدم تدوين تحذير عليها ، بالإضافة الى عدم وجود تسعيرة على بعض السلع من هذه الالعاب وكذلك بيع العاب للاطفال يوضع عليها صور مخلة بالآداب وهو مخالف أيضا للقانون .



وقال الظفيري أن هذه الحملات تمت بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وكذلك الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي ، لمراقبة الأسواق المحلية خلال فترة العطلات والأيام العادية على مدار الـ 24 ساعة من خلال انتشار مفتشي فريق الطوارئ وتواجدهم في الأسواق في جميع محافظات الكويت .



وقال إن فريق الوزارة مستمر في القيام بجولات على الأسواق ، مشيرا إلى أن الفريق شن حملة خلال العيد على مطاعم ومقاهي لرصد المخالفات .



وهنأ الظفيري القيادة السياسية بالدولة والسلطتين والمواطنين والمقيمين بعيد الاضحى المبارك .

وفريق طوارئ الصديق كان برئاسة حامد الظفيري و المفتشين هم "عبدالله الوزان و احمد العرادة و سليمان الدليجان " .