استمراراً للحملة التي تنظمها محافظة حولي بالتعاون مع بلدية الكويت لرفع السيارات المتهالكة والقديمة والمهجورة والطراريد الموجودة في المواقف العامة بجميع مناطق المحافظة ، تم خلال الأسبوع الماضي رفع 199 سيارة متهالكة وإحالتهم إلى كراج حجز البلدية، كما تم رفع 7 طراريد متوقفة في ساحات ترابية وفي مواقف المدارس والمساجد بالإضافة إلى رفع عدة أطنان من مخلفات البناء والأنقاض في مناطق بيان والسالمية ومشرف والشهداء والسلام وسلوى والجابرية والشعب.

وفي هذا الصدد أكد محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف، أن هذه الحملة تأتي في إطار استراتيجية المحافظة بالتنسيق مع الجهات المنوطة، لتقديم أفضل الخدمات لقاطني المحافظة والعمل على راحتهم، لافتا إلى أن الحملة تأتي بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لجميع مناطق محافظة حولي.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على مواجهة كافة الإشغالات التي تسيء إلى مظهر المناطق السكنية، ولا تتناسب مع التطور العمراني والنهضة الشاملة التي تعمل عدد من الجهات على تنفيذها حاليا.

وبين أن المحافظة نظمت عدداً من اللقاءات مع عدد من الجهات المنوطة والمبادرات لمواجهة مختلف الظواهر السلبية، ولا تتناسب مع المعايير الحضارية الموضوعة لضمان الحفاظ على المظهر العام لجميع مناطق المحافظة.