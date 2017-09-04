أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ حملاتها الميدانية على مناطق المحافظة وذلك ضمن إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار بتعاونكم نجملها والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات .



وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة عن قيام مفتشي مراقبة المحلات والإعلانات بالكشف على المحلات بمناطق المحافظة حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة إعلان إلى جانب إزالة 86 إعلانا في الشوارع والميادين.