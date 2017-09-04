أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالمجمعات التجارية والأسواق الغذائية بالمحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار بتعاونكم نجملها.



وفي هذا السياق اعرب مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية سعد الشيبة، عن كامل جاهزية الاجهزة الرقابية بالعمل وفق حملة بتعاونكم نجملها حيث تم تحرير 13 محضر مخالفة أغذية وإتلاف كمية 17 كيلوغراما من المواد الغذائية التالفة.



واضاف الشيبة ان المخالفات تنوعت ما بين فتح إدارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وتشغيل العامل قبل الحصول على شهادة صحية وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



ولفت إلى انه تم أخذ عينات من الأسواق الغذائية بغرض إرسالها الى المختبر التابع لوزارة الصحة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة وذلك حرصا على سلامة المستهلك ، كما اضاف الى وجود مخزن لا يلتزم بقوانين وانظمة البلدية قد تم رصده مسبقا من قبل المفتشين وعلى اثره تم التوجه اليه فورا وغلقه بالكامل غلقا اداريا.



كما دعت إدارة العلاقات العامة جميع المواطنين والمقيمين في حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم الاتصال على الخط المباشر ( 139 ) او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun.