اشاد رئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة اليوم الاثنين بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على تقديم افضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال بحث اوجه التعاون مع رؤساء بعثات الحجاج العربية والاسلامية.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب حفل استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرؤساء وفود ومكاتب شؤون الحجاج في الدول العربية والاسلامية.

وقال الأذينة ان هذا الاستقبال السنوي يمثل فرصة كبيرة أمام رؤساء بعثات الحجاج العربية والاسلامية لبحث الاولويات وتبادل الخبرات بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأشاد بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال موسم الحج هذا العام مشيرا إلى أن نجاح موسم الحج بهذه الصورة الرائعة تم بفضل الله ثم بما قدمته المملكة من خدمات عملاقة للتيسير على الحجاج في أداء مناسكهم بسهولة.

وأثنى على جهود حملات الحج الكويتية خلال الموسم الحالي والتزامها بقانون الحج والعمرة واللوائح الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة بالاضافة إلى الالتزام بالقوانين السعودية لافتا إلى أن حملات الحج الكويتية تؤكد في كل موسم تميزها وريادتها على جميع المستويات.

وقدم الأذينة شكره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على متابعتهم الدائمة لأعمال البعثة والاطمئنان على سلامة حجاج دولة الكويت.

كما اشاد بجهود وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري ومتابعته لأعمال بعثة الحج الكويتية وتسهيل أعمالها وتوفير جميع احتياجاتها.

وثمن الأذينة كل الجهود المبذولة من سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح والقنصل العام لدولة الكويت في جدة وائل العنزي لتسهيل عمل بعثة الحج الكويتية وتذليل الكثير من الصعاب التي واجهت البعثة.

وقدم شكره لجميع فرق بعثة الحج الكويتية المشاركة من وزارات ومؤسسات الدولة بالاضافة الى القنصلية الكويتية في جدة على التعاون الكبير لخدمة حجاج دولة الكويت والمساهمة في نجاح عمل البعثة