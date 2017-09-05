الوندة: المشروع ساهم في التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة

أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع الأضاحي بنجاح وتميز هذا العام في جميع الدول التي استفادت من المشروع وعددها 15 دولة.

وفي هذا الصدد، أعرب د.جابر الوندة ـ المدير العام بالإنابة في جمعية النجاة الخيرية ـ عن شكره لأهل الخير ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسفارات الكويتية في الخارج والمؤسسات الخيرية التي تم التنسيق معها في هذه الدول، على ما قدموه من دعم لمشروع الأضاحي لاتخاذ كل الإجراءات والنظم المعمول بها في الدول الخارجية، داعيا أهل الخير في الكويت الى الاستمرار في دعمهم ومساعدتهم للفقراء بأموال الزكوات والصدقات ودعم المشاريع الخيرية المتنوعة التي تنفذها الجمعية في صالح الإسلام والمسلمين، لافتا الى أن مشروع الأضاحي هو عمل خيري موسمي له بصمة خاصة في مؤسسات العمل الخيري، مؤكدا أن اضاحي الكويت أبهجت الفقراء والمحتاجين في جميع انحاء العالم.

وأوضح الوندة : ان الجمعية بجميع لجانها ومؤسساتها التابعة لها في مختلف أنحاء الكويت حريصة كل عام على تنفيذ مشروع الأضاحي في الدول العربية والإسلامية بما يتوافر لديها من مساهمات أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين في الكويت من المواطنين والمقيمين وذلك تنفيذا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين الذي حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف، مصداقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى».

وبين الوندة: أن المشروع استهدف تقديم أضاحي الخيرين للأسر الفقيرة والمحتاجة، وساهم في التخفيف عن كاهلهم من معاناة الحياة وذل العوز والحاجة، وإدخال البسمة والسرور على نفس كل مسكين أو يتيم أو صاحب حاجة من المسلمين، كما يعد المشروع أحد أهم وأبرز المشاريع التي تنفذها جمعية النجاة الخيرية داخل الكويت وخارجها من أجل توفير أبسط مقومات الحياة لكل مسلم فقير في أي مكان بالعالم.