في إطار حرص المركز الكويتي ـ الفلبيني الثقافي على رعاية المهتدين الجدد والجالية الفلبينية، أقام المركز مهرجانا ترفيهيا للمهتدين الجدد، بمبنى الهيئة الخيرية الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تضمن العديد من المسابقات والأناشيد الدينية والمحاضرة الايمانية والتعريف بالعيد في الإسلام ومراحل الحج باللغة الفلبينية، وشارك فيه اكثر من 350 مهتديا ومهتدية، وقد شهد الحفل اشهار اسلام أحد الحضور من ابناء الجالية الفلبينية.

وفي هذا الصدد، قال مدير المركز الفلبيني فهد الشمري ان المركز اعتاد سنويا على اقامة هذا المهرجان، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه الأنشطة الترفيهية في المناسبات هو تحقيق التآلف والأخوة بين المهتدين الجدد ودعاتهم، مؤكدا أن هذه الفعاليات تأتي بمردود إيجابي على الصعيدين الدعوي والشخصي، كما يشارك في مهرجان العيد الكثير من غير المسلمين لتأليف قلوبهم وتعريفهم بالإسلام عن قرب.

وثمن الشمري دور المركز الكويتي ـ الفلبيني وسعيه الحثيث في رعاية المهتدين الجدد والجاليات وتوجيههم التوجيه السليم في التمسك والثبات على هذا الدين الحنيف.

هذا، وقد اعرب المسلمون الجدد عن سعادتهم البالغة بعيد الأضحى المبارك، مذكرين بأن العيد في الإسلام له فرحة خاصة وتختلف عنه في الديانات الأخرى، حيث ان مظاهر الفرح لها ضوابط وسلوك ترتبط ارتباطا وثيقا بطاعة الله عز وجل، كما ان لعيد الأضحى والحج اثرا طيبا في نفوسهم حيث ان اغلب المسلمين الجدد يعرفون جيدا قصة سيدنا ابراهيم ومناسك الحج وارتباطها بالأضحية. مثمنين دور المركز في تقديم كل الخدمات والأنشطة والبرامج التي تساعدهم على فهم دينهم الجديد.