رفع الإشغالات التي تسيء إلى المناطق السكنية ولا تتناسب مع التطور العمراني والنهضة الشاملة

استمرارا للحملة التي تنظمها محافظة حولي بالتعاون مع بلدية الكويت لرفع السيارات المتهالكة والقديمة والمهجورة والطراريد الموجودة في المواقف العامة بجميع مناطق المحافظة، وذلك حفاظا على المظهر العام تم خلال الاسبوع الماضي رفع 199 سيارة متهالكة واحالتها الى كراج حجز البلدية، كما تم رفع 7 طراريد متوقفة في ساحات ترابية وفي مواقف المدارس والمساجد بالاضافة الى رفع عدة اطنان من مخلفات البناء والانقاض في مناطق بيان والسالمية ومشرف والشهداء والسلام وسلوى والجابرية والشعب.



في هذا الصدد، أكد محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف، أن الحملة تأتي في اطار استراتيجية المحافظة بالتنسيق مع الجهات المنوطة لتقديم أفضل الخدمات لقاطني المحافظة والعمل على راحتهم، لافتا إلى أن الحملة تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري لجميع مناطق محافظة حولي، مشيرا الى حرص المحافظة على مواجهة كل الإشغالات التي تسيء إلى مظهر المناطق السكنية، ولا تتناسب مع التطور العمراني والنهضة الشاملة التي تعمل عدد من الجهات على تنفيذها حاليا.



وبين النواف أن المحافظة نظمت عددا من اللقاءات مع الجهات المنوطة والمبادرات لمواجهة مختلف الظواهر السلبية، ولا تتناسب مع المعايير الحضارية الموضوعة لضمان الحفاظ على المظهر العام لجميع مناطق المحافظة.يذكر ان تنفيذ الحملة جاء بعد ورود عدد من الشكاوى من أهالي المحافظة وبعد دراسة ميدانية أجرتها محافظة حولي مع البلدية كشفت عن وجود سيارات قديمة ومهملة وعدد من الطراريد، أصبحت تسيء إلى المنظر العام، ومكانا لتجمع النفايات، وبناء عليه تم رفع السيارات، ونقلها إلى مناطق الحجز التابعة للبلدية الخاصة بحجز السيارات المخالفة وازالة المعدات المخالفة من اماكنها، وذلك تنفيذا لتعليمات معالي المحافظ بالتنسيق مع مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بتكثيف الحملات لرفع مستوى النظافة، حفاظا على المنظر العام والوجه الحضاري.



قاد الحملة مسؤول العلاقات الحكومية في محافظة حولي اللواء م.خالد الفارس ونائب رئيس فريق الطوارئ المركزي في مكتب المدير عام بلدية الكويت مشعل المالك ومراقب عام النظافة محافظة حولي ناصر الغانم وعضو فريق الطوارئ المركزي بمكتب المدير العام جاسم عبدالله.