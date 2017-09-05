عاطف رمضان

تمكن فريق طوارئ منطقة الصديق بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة من ضبط 6 محلات متخصصة في بيع ألعاب الأطفال في منطقة شرق تورطت في مخالفات متنوعة متمثلة في تلاعب في الاسعار وبيع بأعلى من السعر المعلن وبيع صور مخلة بالآداب.

وأكد رئيس فريق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» أن هذه المخالفات تتمثل في وجود سعرين مختلفين على سلعة واحدة، كان السعر الأول الأساسي 3 دنانير و950 فلسا، والسعر الثاني 4 دنانير و950 فلسا بفارق زيادة في السعر المعلن قدره دينار واحد وهو مخالف للقانون.

وأضاف الظفيري ان من ضمن المخالفات أيضا وجود سلع تحمل سعرين مختلفين، السعر الاول وهو الأساسي للسلعة 9 دنانير و500 فلس والسعر الثاني 10 دنانير و500 فلس بزيادة، مؤكدا أن من بين المخالفات وجود لعب للاطفال مخالفة للمواصفات لعدم تدوين تحذير عليها، بالإضافة إلى عدم وجود تسعيرة على بعض السلع من هذه الالعاب وكذلك بيع ألعاب للاطفال توضع عليها صور مخلة بالآداب وهو مخالف أيضا للقانون.

وذكر أن ذلك جاء بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وكذلك الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي، لمراقبة الأسواق المحلية خلال فترة العطلات والأيام العادية على مدار الـ 24 ساعة من خلال انتشار مفتشي فريق الطوارئ وتواجدهم في الأسواق في جميع محافظات الكويت، موضحا ان الفريق مستمر في القيام بجولات على الأسواق، مشيرا إلى انه شن حملة خلال العيد على مطاعم ومقاه لرصد المخالفات.

وهنأ الظفيري القيادة السياسية والسلطتين والمواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك.

وترأس فريق طوارئ الصديق حامد الظفيري والمفتشون عبدالله الوزان واحمد العرادة وسليمان الدليجان.