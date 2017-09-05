بحث سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر مع مسؤول ملف شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأسترالية بول فولي سبل التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت سفارتنا لدى كانبيرا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما الجهود الوقائية التي اتخذتها الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في ضوء التزامها الكامل بمبادئ وتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقل البيان عن السفير البدر قوله إن وزارة الخارجية تلعب دورا محوريا في مكافحة الإرهاب من خلال دورها في فرق العمل المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المصغر لدول التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، إذ تم الطلب من التحالف الدولي أن تكون الكويت إحدى دول الرئاسة للمجموعة المعنية بمنع تدفق المقاتلين الأجانب وذلك إلى جانب تركيا وهولندا.

من جانبه رحب المسؤول الأسترالي بتعزيز التعاون الثنائي الأمني بين الكويت وأستراليا للتصدي للتحديات المتصلة بالإرهاب، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحته.