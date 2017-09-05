أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الاحمدي بجولة تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالمجمعات التجارية والاسواق الغذائية بالمحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي اطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

في هذا السياق، اعرب مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية سعد الشيبة عن كامل جاهزية الاجهزة الرقابية بالعمل وفق حملة «#بتعاونكم_نجملها»، حيث تم تحرير 13 محضر مخالفة أغذية وإتلاف كمية 17 كيلو غرام من المواد الغذائية التالفة.

واضاف الشيبة ان المخالفات تنوعت ما بين فتح إدارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وتشغيل العامل قبل الحصول على شهادة صحية وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وذكر تم اخذ عينات من الاسواق الغذائية بغرض ارسالها الى المختبر التابع لوزارة الصحة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة وذلك حرصا على سلامة المستهلك، كما أضاف الى وجود مخزن لا يلتزم بقوانين وانظمة البلدية قد تم رصده مسبقا من قبل المفتشين وعلى اثره تم التوجه اليه فورا وغلقه بالكامل غلقا اداريا.