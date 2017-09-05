في إطار رئاسة الكويت متمثلة بديوان المحاسبة للجنة البيئية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) يستضيف الديوان ورشة عمل حول تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية خلال الفترة من 11 الى 13 سبتمبر الجاري.

وقال مدير إدارة الرقابة على الأداء، رئيس فريق البيئة ورئيس اللجنة البيئية لمنظمة (الأرابوساي) عادل الكوت: إن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات حول المراجعة البيئية وأهدافها وأهميتها، إلى جانب تعريف النفايات الطبية وتصنيفها والمخاطر الصحية والبيئية منها، كما سيتعرفون على تجربة إدارة الرقابة على الأداء في النشاط البيئي، إضافة إلى الاطلاع على أساليب معالجة النفايات الطبية وطرق التخلص منها، وكيفية القيام بمهام حول التدقيق على النفايات الطبية.

وأضاف الكوت أن الورشة تتطرق إلى أنواع النفايات الطبية، وخطة العمل وكل من مجال وقيود الفحص، كما تستعرض أهداف تقرير تقييم كفاءة التخلص من النفايات الطبية ونتائجه وتوصياته، مشيرا إلى أن المادة العلمية للورشة تشتمل على استعراض الهيكل التنظيمي وبعض الإدارات واللجان والفرق ذات العلاقة بإدارة النفايات الطبية الخطرة.

وأوضح أن الورشة تتناول اشتراطات الجمع والنقل والتخزين المؤقت داخل المنشأة الصحية، مبينا أنه ستتم مناقشة القانون البيئي بشكل عام وما يخص النفايات بشكل خاص، علاوة على مجموعة من التعاريف والمفاهيم البيئية كالبيئة والدفن الصحي للمخلفات، إضافة للمراجعة البيئية وعلاقاتها بالفكر الرقابي، وتحديد المخاطر البيئية وتقييم التأثير البيئي.

وأفاد الكوت بأن محاور الورشة تحتوي على خطة التدقيق البيئي ومراحلها، وكذلك دور الأجهزة الرقابية العليا في مراجعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب استعراض حالات عملية وأوراق عمل للدول المشاركة في الورشة.