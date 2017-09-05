الحصان: تجديد شبكات الهواتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي وشبكة صرف الأمطار

فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن إنجاز 35% من مشروع أعمال المرحلة الثانية لتطوير الدائري الأول والذي يبدأ من منطقة دسمان وشارع عبدالله الأحمد وحتى الشويخ وكيفان، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع قطاع هندسة الطرق الرامية إلى تحقيق استراتيجيات الخطة التنموية والرغبة السامية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي يعد تطوير وتحديث شبكة الطرق من ركائزها الأساسية.

وشدد م.الحصان في تصريح صحافي على دعم ومساندة القيادة العليا في الوزارة وعلى رأسها الوزير م.عبدالرحمن المطوع لجميع المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة لاسيما مشاريع هندسة الطرق لارتباطها الوثيق بأغراض التنمية المنشودة في البلاد، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية لمشروع تطوير الدائري الأول تتلخص في تحقيق انسيابية في حركة المرور، كما أنه سيشكل حلا للازدحام المروري في كثير من المناطق خاصة ان طريق الدائري الأول من الطرق الداخلية المهمة والحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة خاصة في أوقات الذروة، مبينا ان مشروع الدائري الأول في مراحله الـ 3 صمم ليستوعب اكثر من 2000 سيارة في الساعة الواحدة.

وتابع م. الحصان ان المشروع يتكون من إنشاء 3 تقاطعات حرة و5 جسور سيارات و3 أنفاق وجسرين للمشاة وإنشاء وتجديد شبكات الهواتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي وشبكة صرف الأمطار وإنارة الشوارع وإشارات المرور وتوسعة الطريق الحالي بالاتجاهين.

وأضاف م. الحصان أن المشروع يتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور من دسمان وشارع عبدالله الأحمد، كما أن المرحلة الثانية تقع ضمن أعمال المشروع من جنوب جسر تقاطع الرياض السريع مع الدائري الأول بمستوى سطح الأرض، حتى يصل الى نقطة تبعد 200 متر من دوار بوابة الجهراء، حيث ينخفض مساره ثم يمر بتقاطع الجهراء كطريقين منفصلين كليا من خلال نفق متجه إلى اليمين ثم يتلاقيان بعد الخروج من النفق، مشيرا إلى ان المشروع يتضمن تنفيذ 5 كم من الطرق السريعة ومجرور لصرف الأمطار وشوارع ثانوية متصلة بالدائري الأول داخل مدينة الكويت بالإضافة الى إحلال وتجديد للخدمات القائمة من شبكة مياه وكهرباء وهواتف وشبكة الأمطار والصرف الصحي.