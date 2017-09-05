الذكر الله: نتوقع توزيع 10% أرباحاً

محمد راتب

كشف أمين الصندوق في جمعية حطين التعاونية جاسم الذكر الله انه سيتم طرح محلات جديدة للاستثمار في ضاحية السوق المركزي والسوق المصغر الجديد قطعة 2 خلال الشهر الجاري، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحا أن النتائج المالية مرتفعة وفي احسن احوالها، وجرى تسجيل ارتفاعات في حجم المبيعات الشهرية بنسبة 30%، وبلغت 850 ألف دينار في بعض الأشهر، بعد أن كانت في حدود الـ 650 ألف دينار فقط.

وذكر في تصريح له أنه سيجري الإعلان عن الطرح المباشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على حساب hateen2016 في تويتر، وعلى hateencoop في انستغرام متضمنة الانشطة المختلفة، مشيرا إلى سعي المجلس الحالي لزيادة الودائع المالية بمبلغ إضافي يقارب الـ 800 ألف دينار، إلى جانب السعي لزيادة رأس المال عبر المهرجانات التسويقية الشهرية في السوق المركزي والفروع والمتخصصة كمهرجانات البر والقرطاسية والعودة للمدارس والاواني المنزلية ومهرجانات الخضار الأسبوعية، مبشرا بمبيعات تصل إلى 10 ملايين دينار وتوزيع 10% من الارباح.

وفيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة، اوضح انه تم منذ شهرين طرح محلين للمشاريع الصغيرة بالقرعة للهدايا والكماليات، وجرى توقيع العقد وفق القانون، ونحن بانتظار موافقة الوزارة لإعادة الطرح لصالون حلاقة الاطفال ايضا.

وقال الذكر الله: انه جرى تطبيق القرار الوزاري 61/2016 بعمل ركن للمزارع الكويتي بهدف خفض الاسعار وإفساح المجال امام المنتج المحلي للمنافسة، كما أن العمل جار على قدم وساق لإجراء التوسعة المطلوبة لسوق الخضار، وتحديث السوق المصغر قطعة 1 وفرع المكتبة ولوازم العائلة، ما يسهم في زيادة المبيعات وتقديم خدمات على اعلى مستوى.

وبخصوص الجرد الالكتروني الاحترازي، بيّن أننا قمنا بتطبيقه على جميع الأسواق المركزية والفروع ومخازن الجمعية، مع إدخال جميع الأصناف والسلع آليا حسب رقم الباركود وتمت معالجة السلبيات، ما سهل من إجراءات الجرد.