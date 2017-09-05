محمد راتب

انتقد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهــر الصويـــان قـــرار بلدية الكويــت ووزارة التجارة والشركة المسؤولة عن ادارة سوق شرق بخصوص نـــقل مزاد الأسماك المستوردة من سوق المباركية الى سوق السمك بشرق، ووصفها بأنها خطوة لا تخدم الصالح العام ولا المستهلكين.

وقال الصويان في تصريح له انه سيكون هناك ضرر للمستهلكين في حال نقل المستورد إلى سوق شرق الذي من شأنه التشجيع على الغش وخلط المستورد بالمحلي.

ووجه الصويان اللوم إلى الجهات المعنية التي نسقت واتفقت باجتماعات سابقة لنقل مزاد سوق المباركية للأسماك المستوردة الى سوق الأسماك بشرق.. متسائلا: لماذا لم تتم دعوة اتحاد الصيادين لحضور هذه الاجتماعات مع الجهات المعنية والأخذ برأي اتحاد الصيادين أو سماع وجهة نظره بخصوص بعض السلبيات التي ستحدث؟ وطالب الجهات المسؤولة بالعدول عن هذا القرار وعدم التسرع بنقل سوق المباركية وتأجيله.

وتساءل ما المبرر من إغلاق مزاد سوق المباركية للأسماك المستوردة قبل تجهيز مكان مزاد السوق الجديد للأسماك المستوردة في منطقة الري كما أعلن في وقت سابق، مشيرا الى أن ذلك يعد تسرعا في اتخاذ القرار دون تخطيط.

وأكد الصويان رفض الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك وجميع أعضائه هذا الأمر جملة وتفصيلا، حيث ان مزاد الأسماك المستوردة سيحارب ويقضي على الربيان والأسماك المحلية الطازجة الكويتية، في الوقت الذي يجب فيه على الجهات الحكومية دعم المنتج المحلي لا محاربته وسيساعد على الغش وخلط الربيان والأسماك المحلية بالمستوردة وناشد وزارة التجارة وبلدية الكويت للعدول عن هذا القرار واستمرار مزاد الأسماك المستوردة بسوق المباركية لحين الانتهاء من تجهيز السوق البـديل بمنطقة الري وتمنى ان يكون هناك تريث في تنفيذ مثل هذا المقترح تداركا لسلبيات عديدة اذا ما طبق هذا القرار في موعده كما هو مقرر خلال أيام.