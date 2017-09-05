170 ألف دخول على الموقع الإلكتروني بعد تفعيله منذ 8 أشهر ويقدم خدمات متنوعة ومختلفة

نتجه لإصدار تطبيق «أبلكيشين» للمكتب بعد رصد دخول ما يزيد على 70% عبر هواتفهم

وصول 11 ألف بريد إلكتروني إلى المكتب الثقافي حتى نهاية أغسطس وتعهدنا بأن يكون الرد خلال 24 ساعة

لأول مرة الإعلان عن 850 موافقة أمنية في كشف واحد وقمنا بتسريع إعلانهم

المكتب الثقافي لن يسمح أو يرضى بوقوع أي ظلم على الطلبة والطالبات وهو متواجد معهم باستمرار

كلية الطب بجامعة الإسكندرية أعلنت عن تقديم منحتين مجاناً لطلبتنا إذا سجل بها 10 مبتعثين

نسعى إلى معادلات برامج دبلومات التطبيقي واعتمادها للجميع دون الحاجة إلى اعتماد كل طالب على حدة

شدد رئيس المكتب الثقافي الكويتي في جمهورية مصر العربية الشقيقة د.احمد المطيري على ان المكتب متواجد مع الطلبة باستمرار ولن يرضى بوقوع أي ظلم على أي من أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات ولن نسمح به، لافتا إلى أننا لا نتدخل في العملية التعليمية ولا في تقييم الطالب من عدمه.

وحذر د.المطيري مرارا وتكرارا من التعامل مع المناديب غير الرسميين او مكاتب التسجيل الوهمية، فكثير من الخدمات مجانية ولا يتم اخذ رسوم عليها، مشيرا إلى انه وردت للمكتب شكاوى من الطلبة لوقف ابتزازهم، وتم تحديد مناديب بالتعاون مع اتحاد الطلبة بأسعار محددة وواضحة ومعلومة للجميع.

«الأنباء» التقت رئيس المكتب الثقافي الكويتي بجمهورية مصر العربية الذي أكد السعي إلى معادلة برامج دبلومات التطبيقي واعتمادها للجميع وليس كل طالب على حدة، مشيدا بطلبتنا هناك وداعيا إياهم لأن يكونوا خير سفراء لبلدنا الكويت، واليكم التفاصيل:

ثامر السليم

بداية ماذا قدم المكتب منذ توليكم زمام الأمور فيه؟

٭ كانت لدي رؤية بأن تكون لدينا خطة على مستوى المكتب داخليا تتعلق بإدارة المكتب وخارجيا تتعلق بوزارة التعليم العالي المصرية والجامعات المصرية، حيث حرصت منذ اليوم الاول على تحويل المكتب الى مكتب إلكتروني يليق بحجم مكتب مصر الذي يخدم ما يزيد على 20 ألف طالب وطالبة، لذلك قررنا استخدام التكنولوجيا في المكتب كون هذا الأمر سيوفر علينا جهدا كبيرا، وكذلك سيوفر الوقت والمال على الطلبة، وسعينا لأن تكون لنا صفحة للمكتب الثقافي نشطة جدا وتقدم خدمات الكترونية.

المرشدون الأكاديمي

ونكيف كانت القفزة النوعية في الموقع الالكتروني للمكتب؟

٭ بحمد الله حرصنا على تفعيل الموقع الالكتروني بعد أن توليت المكتب في أول شهر يناير من خلال تقديم خدمات متنوعة ومختلفة، ويدل على نجاح التفاعل مع الموقع انه من شهر يناير إلى نهاية شهر أغسطس يعني 8 اشهر فقط بلغت 170 ألف دخول ومستخدم له، ومقارنة مع السنوات الماضية بلغ عدد الدخول على الموقع في السنة الواحد يعني 12 شهرا فقط 20 ألفا لا غير.

وقمنا كذلك بتفعيل دور المرشدين الأكاديميين من خلال التواصل مع الطلبة بالبريد الإلكتروني، وذلك عبر توزيع هؤلاء المرشدين على الجامعات المصرية، ما يسهل على الطلبة التواصل معهم ويخفف عنهم الانتقال من الكويت إلى مصر أو من محافظات مصر المختلفة إلى المكتب الثقافي في القاهرة، وتعهدنا بأن يكون الرد على البريد الالكتروني خلال 24 ساعة فقط لا غير.

11 ألف بريد إلكتروني

هل لمستم تفاعل الطلبة مع إعلانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني؟

٭ بحمد الله نعم، حيث بلغت احصائية الوصول إلى بريد المكتب الثقافي الكتروني ما يزيد على 11 ألف بريد الكتروني حتى نهاية أغسطس، وهذا يدل على التفاعل الواضح من الطلبة رغم محاولات البعض التشكيك في تفاعل الطلبة وتواصلهم مع الملحقية الثقافية عبر البريد الالكتروني.

الرد خلال 24 ساعةهل هناك مراقبة ومتابعة من قبلكم على الرسائل الواردة لكم على البريد الالكتروني التي قد تصل المكتب من قبل الطلبة ولا يتم الرد عليها؟

٭ ثق تماما بأننا حرصنا منذ اليوم الاول لتطبيق النظام الجديد على متابعة الرسائل الواردة على البريد الالكتروني من الطلبة أولا بأول، والرد عليها خلال 24 ساعة، وهناك نسخة تصل إلى رئيس المكتب الثقافي ونحرص على المتابعة أولا بأول لنتأكد من تقديم الخدمة على اكمل وجه والرد على كل الاستفسارات.

ما الجديد الذي سيقدمه المكتب الثقافي للطلبة خلال الأيام القادمة؟

٭ في الفترة القادمة بإذن الله نتجه إلى إصدار تطبيق (ابلكيشين) خاص بالمكتب الثقافي بعد رصد ما يزيد على دخول 70% عبر الهواتف المحمولة، ما دفعنا الى عمل تطبيق (ابلكيشين) يوفر جميع الخدمات ويسهل للطلبة الدخول عليه ويكون عبر اسم للمستخدم وكلمة مرور، بمعنى آخر فيه نوع من الخصوصية التي تسهم في التيسير على أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات الدارسين في جمهورية مصر العربية، كذلك سنوفر بهذا التطبيق خدمة التنبيهات لتعاميم المكتب الثقافي وكذلك اختبارات الجامعات أو قراراتها.

ومن الخدمات المتاحة من خلال التطبيق توفير بيانات الطالب كما هي مسجلة بالمكتب الثقافي، وسيوفر للطالب إجراء بعض المعاملات مثل (الترشيح، وتعديل ترشيح، وسحب أوراق، وتعديل بيانات عن طريق إثبات القيد، وتوكيل المندوب) وكذلك مراسلة فريق العمل بالمكتب الثقافي مع توفير إمكانية إرسال المستندات، إضافة الى توفير إمكانية مراسلة الطالب بعينه إلى تنبيهات جديدة تخصه أو لجميع الطلاب المسجلين بالمكتب.

قاعة استقبال الطلبة

ما أسباب تغيير الاستقبال لمن يرغب من الطلبة الدخول إلى المكتب الثقافي؟

٭ في الحقيقة حرصنا على توفير قاعة لاستقبال معاملات الطلبة مجهزة ومكيفة وهي في الدور الأرضي للتخفيف على الطلبة من الصعود ويتم استقبال المندوبين فيها والطلبة، وهي لم تكن موجودة في السابق وقمنا باستحداثها والوزارة مشكورة خصصت لنا الميزانية لتجهيزها.

هل ما زالت خصومات الفنادق موجودة أو تم الغاؤها؟

٭ قضية الفنادق وخصوماتها وجدت لظرف امني سابق فالمكتب الثقافي كان يدعو الطلبة إلى السكن في تلك الفنادق كونها آمنة وبها حماية حفاظا على أرواح الطلبة والطالبات، والاتفاق مع تلك الفنادق تم ترتيبه وتنظيمه فمن يرغب من الطلبة بالسكن في هذه الفنادق يستطيع الحصول على الخصم من قبل الموقع الالكتروني ويستطيع الحصول على الخصم المخصص للطلبة والطالبات.

تدوير رؤساء الوحدات

ماذا عن الهيكل التنظيمي داخل المكتب الثقافي؟

٭ لا أخفيك سرا بأنه تمت اعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمكتب الثقافي وتم تدوير بعض رؤساء الوحدات وقمنا بتفعيل دور اللجنة الأكاديمية التي تجتمع كل أسبوع أو أسبوعين برئاسة رئيس المكتب والملحق الثقافي ورؤساء الوحدات، وقمنا بإنشاء مكتب الملحقية وفيه كل رؤساء الوحدات في الملحقية حتى نستطيع تطوير اداء العمل والارتقاء به.

ماذا عن علاقاتكم مع وزارة التعليم العالي المصرية والجامعات المصرية؟

٭ بحمد الله علاقتنا جدا رائعة مع الاخوة المسؤولون في وزارة التعليم العالي المصري وخاصة وزير التعليم المصري الذي ابدى تعاونا كبيرا خاصة مع المكتب الثقافي الكويتي، ووزير التعليم المصري وعدني بتخصيص بريد الكتروني للطلبة الوافدين يعرض على مكتبه كل أسبوعين، وكان هذا الأمر بمقترح من المكتب الثقافي الكويتي الذي تفاعل معه وزير التعليم المصري مشكورا.

أما فيما يتعلق بالجامعات المصرية فالعلاقة ولله الحمد علاقة طيبة وجيدة وهناك تعاون كبير وملحوظ من قبل رؤساء الجامعات مع المكتب الثقافي وقاموا كذلك بالموافقة على تعيين منسقين في كل جامعة وكل كلية، كما أننا قمنا بعدد من الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع وزير التعليم المصري ومسؤولي الادارة العامة للوافدين، وكذلك حضور العديد من ممثلي الجامعات المصرية لعقد لقاءات بالمكتب الثقافي منهم رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

850 موافقة أمنية

ماذا تم بخصوص الموافقات الأمنية للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم خاصة بعد تأخرها في وقت سابق؟

٭ الموافقات الامنية في السابق تسببت في إرباك كبير لعدد لا يستهان به من طلبتنا خاصة لطلبة الدراسات العليا مما ترتب عليه التأخر الدراسي لهم وتأخير تخرجهم، ولإنهاء هذا الملف بالكامل تم التوصل الى مراحل متقدمة، اضافة إلى أننا كذلك لأول مرة تم الاعلان عن 850 موافقة أمنية مرة واحدة، وقمنا بتسريع إعلانهم، ولمسنا التعاون الكبير من وزير التعليم مشكورا.

ونحن نتجه لأبعد من ذلك ما هي الحاجة إلى الموافقة في ظل العلاقات القوية بين البلدين الكويت ومصر فهي علاقة استراتيجية وفي أوجها، ووعدنا وبإذن الله قريبا سنبلغ بإلغائها ووضع آلية جديدة تتم عبر القنصلية المصرية في الكويت خلال أسبوعين يحصل على الموافقة الامنية وقطعنا فيها شوطا كبيرا.

دبلومات التطبيقي

هل حقيقة تم إنهاء معاناة دبلومات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية في مصر؟

٭ نعم تم انهاء معاناتهم وذلك بتعاون الاخوة في جمهورية مصر العربية وتفهمهم لحقيقة الأمر، وذلك بعدما لمسته من معاناة العديد من ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات الراغبين باستكمال دارستهم الجامعية، حيث كانوا في السابق يشترطون عليهم اداء اختبار ومن ثم يدخل الاختبار ومن ثم يرسب ولم ينجح احد، والسبب يعود في ذلك الى ان الطلبة يختبرون في مواد لم يسبق لهم الاطلاع عليها وهذه دبلومات أكاديمية حكومية معترف بها وهذا ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية من ان كل الجامعات الحكومية في الدول التابعة لجامعة الدول العربية هي جامعات معتمدة ومعترف بها، وقمت بعقد اجتماعات عدة مع عدد من المسؤولين، وبحمد الله قبل أسبوعين انعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي وتم اعتماد دبلومات التطبيقي، وبذلك تلغى الاختبارات لمن يرغب في استكمال دراسته، ونحن نسعى كذلك كمكتب ثقافي نسعى إلى التوجه إلى مجلس المعادلات وتقديم برامج دبلومات التطبيقي ويتم اعتماده للجميع دون الحاجة إلى اعتماد كل طالب على حدة.

الثانوية الأميركية والإنجليزية

هل قمتم بالتحرك بالنسبة خريجي الثانوية الأميركية والانجليزية ممن يرغبون باستكمال دراستهم في جمهورية مصر العربية؟

٭ من ضمن الأمور التي حرصنا عليها خلال الفترة الماضية وهي بإذن الله في اتجاهها إلى الحل إنهاء مشكلة خريجي الثانويات الأميركية أو البريطانية، حيث لم يكن يتم قبولهم للدراسة في جمهورية مصر العربية، وقمنا كمكتب ثقافي بالتواصل مع المسؤولين وتوضيح هذا الأمر خاصة أن معدلاتهم عالية ويرغبون باستكمال دراستهم في كليات الطب والصيدلة والهندسة، وتم وعدنا بقبولهم وتفهم وجهة نظر المكتب الثقافي خاصة انهم عدد بسيط ولكننا حريصون كل الحرص على إتاحة المجال أمام طلبتنا ممن يرغب باستكمال دراسته حتى لو كان طالبا واحدا.

أين المكتب الثقافي في حال تعرض الطالب إلى الظلم من الجامعة أو الكلية؟

٭ ثق تماما ان المكتب الثقافي متواجد مع الطلبة باستمرار وان أي ظلم يقع على أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات لا نرضى به ولن نسمح بحدوثه، ولكن ينبغي ان يتم ذلك وفق القنوات القانونية المتاحة لنا سواء بتوجيه اعادة التصحيح واذا ما تعرض أحدهم للظلم داخل قاعة الاختبار أو في الجامعة، ولكن يشترط ان تكون هناك بيانات وإثباتات لدى الطالب، وكذلك نؤكد أننا لا نتدخل في العملية التعليمية وكذلك لا في تقييم الطالب من عدمه.

المناديب والمكاتب الوهمية

يشتكي عدد كبير من الطلبة من قضية المناديب أو مكاتب التسجيل التي تنصب عليهم في عملية تسجيلهم في الجامعات المصرية؟

٭ كثيرا ما حذرنا مرارا وتكرارا من التعامل مع المناديب غير الرسميين او مكاتب التسجيل الوهمية، فكثير من الخدمات مجانية ولا يتم اخذ رسوم عليها بل هي مجانية، ومن هذه المكاتب المقطع الذي انتشر وقمت بتقديم شكوى ضده وتابع الامر مكتب وزير التعليم المصري وذلك بعد ورود شكاوى من الطلبة، وكان علينا التحرك بعد شكوى ولية أمر انه تم اخذ مبلغ 400 دينار كويتي للتسجيل و250 من طالب آخر نظير التسجيل له مع ان التسجيل لهم مجاني مما دفعنا كمكتب ثقافي الى التحرك لوقف ابتزاز الطلبة، وتم تحديد مناديب بالتعاون مع اتحاد الطلبة بأسعار محددة وواضحة ومعلومة للجميع.

الواقعة الأخيرة التي اشتهر فيها محام في الدفاع عن حقوق الطلبة الوافدين عموما وطلبة الكويت خصوصا، هل كانت لكم تحركات بهذا الخصوص؟

٭ نعم تقدمت بشكوى ضده بعدما وردت العديد من الشكاوى بحقه، اضافة إلى أن عليه قضية وحكم عليه بـ6 شهور وهناك اجراءات جديدة متخذة ضده، وسيتم التعامل معه من قبل وزارة التعليم العالي المصري.

أما ما نقله من معلومات عبر مقطع الفيديو فهي غير صحيحة والتي منها فالرسوم التي تدفع بالدولار بدلا من الجنيه الاسترليني، وهو قرار مجلس الوزراء المصري وليست على الطلبة الكويتيين فقط بل على جميع الطلبة الوافدين، وكذلك قضية الرسوب الجماعي ماهو مفهوم الرسوب الجماعي الذي تطرق له الاخ، فنسب النجاح مقاربة للأعوام السابقة، بل انها افضل في بعض الحالات ونحن كمكتب لم نتأخر عن أي طالب طلب تدخلنا بتقديم تظلم لكن في النهاية استاذ المادة ولجنة التظلم بعد تقديم التظلم هي المعنية بتغيير أو تأكيد الدرجة والطالب له الحق بعد ذلك في رفع دعوى اعادة تصحيح ونقدم استشارات قانونية للطلبة في حال رغبته تقديم تظلم وعموما الأشكال بثلاث كليات حقوق «بنها» و«بني سويف» و«المنوفية»، ونسب النجاح بعموم الفرق أعلى من 50%.

200 طالب

هل قرار تحديد الـ 200 طالب في كل كلية ساهم في زيادة مشكلة طلبتنا الدارسين ومحاربتهم في الجامعات المصرية؟

٭ قرار تحديد الطلبة هو قرار قديم وليس جديدا ولم يخصص فقط للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم في جمهورية مصر العربية بل تم وضع خصوصية للطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية برفع العدد المحدد من 50 طالبا وطالبة إلى 200 طالب وطالبة للبكالوريوس و200 طالب وطالبة للدراسات العليا في الكلية الواحدة.

ما حقيقة إيقاف التحويل بين الجامعات؟

٭ في الحقيقة هذا من ضمن الادعاءات التي ذكرها الاخ صاحب مقطع الفيديو وهذا الأمر غير صحيح على إطلاقه فما تم ايقافه هو التحويل من جامعة بنها الى جامعة السادات اما خلاف ذلك فلم يتم إيقافه، وتم تحويل البعض ممن كانوا قبل اصدار القرار وخاصة جامعة بنها وجامعة السادات، وهذا القرار صادر من قبل وزارة التعليم العالي المصرية وليس من قبل المكتب.

وما حقيقة الرسوم التي فرضت على الطلبة دون وجه حق كدفع رسم عند اعادة الاختبار وغيرها؟

٭ هذه الرسوم متى ما كان لها مبرر ومرفقة بوصل من ادارة الجامعة وتوجد لها لائحة ولها مبرر، ستذهب هذه المبالغ إلى ميزانية الجامعة، ومن لديه اعتراض على اي رسوم او ليست موجودة في لائحة الجامعة من حق الطالب المتضرر الشكوى إلى المكتب الثقافي وسنتواصل مع ادارة الجامعة للوقوف على حقيقة المبالغ المفروضة على الطلبة ان وجدت.

التعاون مع الاتحاد

ماذا عن تعاون الاتحاد مع المكتب الثقافي؟

٭ هناك تعاون كبير بين المكتب الثقافي والاتحاد فهو الممثل الشرعي للطلبة والطالبات الدارسين في جمهورية مصر العربية وفي الحقيقة يقوم بخدمات مجانية للطلبة، اضافة إلى أنني حرصت على استخدام سياسة الباب المفتوح معهم فمتى ما رغب الاتحاد في اجتماع اجتمعت معهم وكل المواضيع المطروحة للنقاش، واشكرهم على جهودهم في خدمة الجموع الطلابية.

ما دوركم في تحويل المكتبة الى الكترونية؟

٭ بحمد الله استطعنا في وقت قياسي تحويل المكتبة المتعلقة بطلبة الدراسات العليا من أبحاث ورسائل ماجستير ودكتوراه من مكتبة يدوية الى الكترونية، وفي المرحلة القادمة سنقوم بوضعها على الموقع بصيغة الـ PDF، وهذا بعد تدشينها من شهرين فقط وبلغت نسبة الدخول عليها 1700 دون الإعلان عنها الى الآن وهو عدد مشجع، وسيتم وضع كل رسائل الماجستير والدكتوراه منذ 40 عاما على موقع المكتب وبصيغة الـ PDF.

لماذا لم ينفذ المكتب الثقافي قرار تسجيل أصحاب الشهادات القديمة رغم حصولهم على حكم قضائي؟

وهل تم تنفيذ حكم المحكمة بالسماح لطلبة الحقوق بالدراسة؟٭ في البداية نحن جهة تنفيذية ونقوم بتنفيذ الاحكام القضائية بعد صدور القرار من وزارة التعليم العالي وفي هذا الفصل تم السماح لطلبة الحقوق بالتسجيل في الجامعات المصرية بعد إيقافها سابقا، أما فيما يتعلق بتسجيل أصحاب الشهادات القديمة فإنهم قد حصلوا على حكم ابتدائي وليس نهائيا إلى الآن.

حضرت العديد من المناقشات لرسائل الماجستير والدكتوراه لعدد من طلبتنا الدارسين في جمهورية مصر العربية، ما آخرها؟

٭ اذا دعيت لمناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه لأحد أبنائي أو بناتي اذا كان في يوم عمل يكون من الصعب علي حضورها، ولكن متى ما كانت يوم السبت فإنني استطيع ان احضر وأشاركهم فرحتهم، وآخر هذه المناقشات التي حضرتها للطالب الباحث ناصر بوشهري وتكلم عن موضوع جدا حساس وكان جهده رائعا وسعدت حقيقة بحضور المناقشة، وأنا استفدت منها بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القرار السياسي وما كان فيها من احصائيات.

أبوابنا مفتوحة

ما رسالتك إلى الطلبة؟

٭ حياكم الله لاستكمال دراستكم الجامعية في جمهورية مصر العربية فأبوابنا مفتوحة ونستقبلكم في كل وقت والتعامل الالكتروني مهم بالنسبة لنا، والتواصل عبر البريد الالكتروني افضل من التواصل بالاتصال وذلك لسهولة توثيق الأمر، وهذا لا يكون بالاتصال ونحن ملزمون بالرد على الطلبة في اسرع وقت، وكذلك خصصنا خطا ساخنا متاحا خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأقول لهم جميعا انتم سفراء لدولتكم الكويت في مصر، ويجب الالتزام بقوانين وتعليمات الأمن حفاظا عليكم وكذلك انتم السواعد والمستقبل، احرصوا على التحصيل العلمي والدراسة واستكمال الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه والتركيز في اختيار التخصص الذي يفيد في المستقبل.

أين المكتب الثقافي من توقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية؟

٭ بحمد الله استطاع المكتب الثقافي توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ولعل آخرها توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من كليات الطب مما يترتب عليه الحصول على منح مجانية، وتم الاتفاق مع كلية الطب البشري في جامعة الاسكندرية انه بعد كل 10 طلبة مبتعثين على حساب الدولة سيتم منح طالبين مجانا وهي لأول مرة، وكذلك نفس البروتوكول التعاون مع كلية الطب البشري في جامعة المنصورة مع كل 10 مقاعد سيكون هناك مقعد مجانا تتحمله الكلية، وكذلك كلية طب الأسنان في جامعة فاروس هي الأخرى سيكون الأول على الدفعة معفيا من سداد الرسوم والطالب الثاني يدفع فقط نصف الرسوم.

كلمة أخيرة؟

٭ أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة التعليم العالي وعلى رأسها الوزير والوكيل، وكذلك وزير التعليم المصري وللوكلاء المساعدون وإلى كل الجامعات وإداراتها لتعاونهم مع المكتب الثقافي.

حساب المكتب بتويتر

اكد رئيس المكتب الثقافي بسفارتنا في مصر د.أحمد المطيري انه هو من يشرف على الحساب الرسمي للمكتب الثقافي في تويتر والذي يحمل اسم @KuwaitOffice_ca.

أبحاث الطلبة بصيغة PDF

أشار د.احمد المطيري إلى أن المكتب الثقافي استطاع في وقت قياسي تحويل مكتبة طلبة الدراسات العليا من يدوية الى إلكترونية، وسيتم وضع كل رسائل الماجستير والدكتوراه منذ 40 عاما على موقع المكتب وبصيغة الـ PDF.

وسائل التواصل الاجتماعي

أشاد رئيس مكتبنا الثقافي بالقاهرة بمناقشة الطالب الباحث ناصر بوشهري الذي تحدث فيها بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القرار السياسي وبما فيها من احصائيات ومعلومات مهمة.