عادل الشنان

أكد مصدر مطلع أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأت حاليا ـ وبعد إيقاف بناء 24 عمارة في قطعة 7 بمدينة جابر الأحمد ـ العمل في رسم خطة إعادة جدولتها تمهيدا لتجهيز وطرح المناقصات اللازمة لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للأراضي قبل توزيعها على المواطنين.

وأشار إلى أن اجمالي مساحة العمارة الواحدة يبلغ حوالي 1000 متر مربع، مما يوفر ما يقارب 70 قسيمة بمساحة 400م2 الى جانب استكمال مشروع الشقق العمودية الأخرى والتي تحتوي على 640 شقة.

وذكر المصدر ان مشروع الشقق العمودية في المشروع وقع عقدها في العام ٢٠١٦ مع إحدى الشركات المحلية لاستكمال أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 290 شقة بالقطاعين (N1 &N3) و350 شقة، والمباني العامة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحور الخدمي بمدة إنجاز تستغرق نحو عامين ونصف العام، مؤكدا أن عقد تنفيذ الشقق يشمل عدد 640 شقة بالقطاعين (N1 &N3) والمحور الخدمي من خلال إنشاء 128 عمارة نموذج (1، 2) وتقام العمارة الواحدة على قسيمة مساحتها 1000م2 تضم خمسة طوابق، بالإضافة إلى الطابق الأرضي إلى جانب إنشاء وإنجاز وصيانة 3 مساجد رئيسية و3 سكن إمام ومؤذن، و2 مسجد محلي و2 سكن إمام ومؤذن، و4 مجموعات محلات و19 محطة محولات كهربائية/2 محول، و18 محطة محولات كهربائية/ 4 محولات اضافة إلى مركز إطفاء ومجمع حكومي ومركز صحي ومبنى إسعاف رئيسي ومخفر شرطة، إضافة إلى تنفيذ الأعمال الموقعية للمباني العامة، وكذلك أعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية.