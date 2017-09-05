جاسم التنيب - أمير زكي

كشفت إحصائية حصلت عليها «الأنباء» بشأن المركبات التي غادرت والتي قدمت في الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر الجاري أن عدد المركبات التي قدمت بلغت 14110، أما المغادرة فبلغت 15072 مركبة، وأوضحت الإحصائية أن أكثر عدد من المركبات القادمة والمغادرة من السعودية، فيما جاءت البحرين في المرتبة الثانية فالإمارات وعمان، وأخيرا دولة قطر بواقع 7 مركبات فقط 3 قادمة و4 مغادرة من منفذي النويصيب والسالمي، وقدرت أعداد المسافرين برا بنحو 87 ألف شخص.

إلى ذلك، قال مصدر أمني إن عدد الأشخاص الذين تنقلوا عبر المطار خلال نفس الفترة 250 ألف قادم ومغادر.

ورجح أن تتضاعف تلك الأعداد في غضون الساعات المقبلة مع وصول الحجاج وكذلك عودة المواطنين والمقيمين من العطلات.

وأشرف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي على حركة التنقل عبر المنافذ الجوية والبرية، وبذل اللواء وليد الصالح مدير عام المطار جهودا كبيرة لتسهيل حركة التنقل من وإلى الكويت.

من جهة أخرى، قام مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش اللواء محمد العنزي بجولة تفقدية لمطار الكويت الدولي للوقوف على سير العمل وجهوزية أجهزة وزارة الداخلية العاملة في المطار لاستقبال القادمين من إجازاتهم وحجاج بيت الله الحرام، وشملت الجولة إدارة امن المطار ـ إدارة العمليات ـ إدارة الجوازات ـ إدارة الرقابة الأمنية، ورافقه فيها مدير إدارة السلوك العقيد عبدالهادي بوعباس ومساعد مدير إدارة السلوك العقيد حمود المطاوعة.

وأشاد اللواء العنزي بالقائمين على رأس عملهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ان هناك تميزا في الأداء ودقة في العمل مما ييسر الكثير من الأمور على رواد مطار الكويت الدولي من مغادرين وقادمين ومودعين ومستقبلين.