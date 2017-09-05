استقبال عائلي للحجاج (احمد علي) حج مبرور حاجان من كبار السن يتوسطون أبناءهم ومستقبليهم (ريليش كومار) حاجان من كبار السن يتوسطون أبناءهم ومستقبليهم (ريليش كومار)



الظفيري: أعداد إضافية من الموظفين للمشاركة في تنظيم استقبال الحجاج والرد على الاستفسارات



محمد هلال الخالدي عادل الشنان ـ كريم طارق

بالتهليل والتكبير وأجواء الفرح التي سادت مطار الكويت، استمرت وفود حجاج بيت الله الحرام بالوصول مساء اول من امس بعد أدائهم فريضة الحج.



وبالورود «واليباب» وبالشكر والتحميد لله العلي القدير استقبل الأهالي أحبابهم القادمين من أرض الحرمين الشريفين، والذين أقبلوا رافعين أكفهم تضرعا لله عز وجل أن يسر لهم أداء ركن من أركان الإسلام، تلهج ألسنتهم بالدعاء لكل من ساهم في تيسير أداء هذه الفريضة، لافتين إلى تضافر جهود وزارة الأوقاف ووزارة الصحة وحملات الحج الكويتية وغيرها، ومستذكرين بكل الوفاء والعرفان الجهود الجبارة التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في سبيل تنظيم هذا الحدث الضخم الذي تسخّر له كل الامكانات البشرية والمادية خدمة لضيوف الرحمن.

مشاري جحيل





وكانت طلائع الحجاج قد بدأت بالوصول مساء اول من امس، حيث وصلت رحلة الخطوط الجوية السعودية في الساعة السادسة مساء يوم الاحد الماضي وتنقل على متنها 11 حاجا كويتيا اعتبروا باكورة القادمين من اداء مناسك الحج لهذا العام.

نجاح الحج

وفي وقت سابق أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة على النجاح الكبير الذي شهده الجميع في موسم حج هذا العام، مؤكدا أنه امتداد للنجاحات السابقة والجهود المباركة التي قامت بها الحكومة السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، حيث واصلت العمل الجاد واستنفرت كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفا أن المملكة تحرص دائما على راحة الحجاج وتذليل كل العقبات أمامهم وتقديم أفضل الخدمات سواء في المشاعر أو الخدمات الأخرى، كما أشاد بالتطور الكبير الذي تحققه حملات الحج الكويتية كل عام، مشيرا إلى أنها سجلت هذا العام أرقاما قياسية في التميز والريادة من بين جميع الحملات الأخرى.



استعدادات المطار

وفي تصريح للصحافيين قال مراقب المطار المناوب مناور الظفيري إن جميع العاملين في المطار على أتم الاستعداد لاستقبال الحجاج العائدين، مشيرا إلى توقع استقبال قرابة 790 حاجا في الدفعة الأولى من أربع رحلات قادمة من جدة، ثم ستتوالى الرحلات الأخرى لنقل ما مجموعه 8200 حاج جوا عن طريق مطار الكويت الدولي.



وفيما يتعلق بأهم الإجراءات والتسهيلات المتخذة لاستقبال الحجاج أوضح الظفيري وجود تنسيق مسبق بين الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة والجمارك وممثلي حملات الحج وغيرها من أجهزة الدولة، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات وأيسرها على حجاج بيت الله الحرام القادمين، مشيرا إلى أن الحجاج سينزلون من الطائرة ويتوجهون مباشرة بعد ختم الدخول إلى صالة الاستقبال، دون الحاجة للمرور على الجمارك، حيث سيتم نقل العفش الخاص بهم إلى منطقة الشحن ومن ثم سيقوم مندوبو حملات الحج بتسلمها من هناك وتسليمها بعد ذلك للحجاج.

مناور الظفيري





كما أوضح الظفيري أنه تم إعادة تنظيم صالة الاستقبال وإغلاق أجزاء محددة استعدادا لاستقبال وفود الحجيج، مؤكدا استدعاء أعداد اضافية من الموظفين للمشاركة في تنظيم عملية الاستقبال والرد على استفسارات المستقبلين.



إجراءات تنظيمية

أما مساعد مراقب المطار مشاري جحيل فأوضح أن عدد الرحلات التي ستنقل اعدادا من حجاج بيت الله الحرام بعد تأديتهم مناسك الحج هذا العام وتعود بهم الى الكويت عبر مطار الكويت الدولي هي 7 رحلات، منها 5 رحلات على خطوط ناس ورحلتان على الخطوط الجوية الكويتية، وآخر رحلة منها تصل الساعة 11 من مساء أمس، في حين ان اول رحلة كانت في اليوم نفسه الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، مؤكدا ان المطار بدأ بتنفيذ خطة وآلية عمل استقبال الحجاج وتلافي حصول ازدحام مثل وضع الحواجز من الجمارك الى خارج بوابة المطار، وما شابه ذلك من اجراءات تنظيمية.



حج مُيسّر

من جانبهم، عبر عدد من الحجاج القادمين في أولى الرحلات عن شكرهم لله عز وجل أن يسر لهم أداء هذه الفريضة، وأشادوا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قاموا به من جهود واضحة لخدمة ضيوف الرحمن، وأثنوا على دور حملات الحج الكويتية وعلى البعثات الرسمية من قبل وزارة الأوقاف ووزارة الصحة، مؤكدين على حرصهم الواضح وتميزهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام.



في هذا الصدد، قال الحاج عبدالله الدويلة: ان الحج كان بفضل الله في غاية اليسر والسهولة والتنظيم، مشيرا إلى أن كل الأمور كانت سهلة وبسيطة منذ مغادرتهم الكويت وحتى عودتهم إليها. كذلك أكد الحاج محمد اللميع تميز الخدمات المقدمة في المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام وحرص الجميع هناك على خدمة الحجاج وتسهيل أدائهم للشعائر، فيما أشاد الحاج محمد العازمي بتميز حملات الحج الكويتية في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، قائلا إن حملات الحج الكويتية دائما متميزة وتحرص على اختيار أفضل الأماكن في المشاعر.

من جهته، عبر الحاج بدر الرميضي عن تقديره للجهود الجبارة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن حسن التنظيم كان واضحا في جميع المشاعر وخلال أداء جميع المناسك، داعيا الله أن يجزيهم خير الجزاء على حسن صنيعهم.



من جانبه، أشاد الحاج طلال الظفيري بحسن التنظيم في مطار الكويت واستعدادهم لاستقبال الحجاج، مؤكدا أن موظفي الخطوط الجوية الكويتية كانوا باستقبالهم وقدموا لجميع الحجاج هدايا وكانوا على درجة كبيرة من التعاون، كما أثنى على بعثة الحج الكويتية المرافقة للحجاج ودورهم في متابعة الحجاج الكويتيين والتواصل معهم أولا بأول، فيما أكد الحاج عبدالله الفضلي كذلك حسن التنظيم في مكة المكرمة وجميع المشاعر المحيطة بها، مشيدا بتسخير المملكة كل امكاناتها وجهودها لخدمة ضيوف الرحمن قائلا إنها ليست غريبة على أهلنا في المملكة هذا الدور المتميز الذي شرفهم به الله عز وجل.

الحاج عبدالله العبدالرزاق متحدثا للزميل عادل الشنان عدنان العلي مستقبلا أولاده الحجاج حسين ومحمد وأحمد









سهولة ويسر

وكذلك عبر الحاج عبدالعزيز الشيحة عن سعادته بأداء مناسك الحج قائلا: لقد ادينا مناسكنا بكل سهولة ويسر وكانت العملية مبسطة جدا بفضل جهود وإجراءات السلطات القائمة على ترتيب عملية الحج ومتابعة بعثة الحج الكويتية، مؤكدا ان تقلبات الطقس الحار المصحوب بعض الوقت بالغبار هي التي قد تكون الامر المزعج فقط وهذا الامر بيد الله سبحانه وتعالى، اما باقي المناسك فتمت بسلاسة والحمد الله.



بدوره، قال الحاج علي شبكوه: ان مناسك الحج هذا العام كانت من ابدع وافضل ما يكون وانا احج في كل عام والحمد الله واجد كل عام هناك تسهيلات اكثر وعملية اداء المناسك سلسة جدا، ونتوجه بهذه المناسبة بالشكر العميق إلى جميع القائمين على ادارة عملية الحج في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي الكويت متمنين للجميع دوام التوفيق.من جانبه، قال هادي الاربش: ان عملية الحج هذا العام منظمة بشكل كبير جدا «رحنا بسهالة ورجعنا بسهالة» والشرطة السعودية عملت على تنظيم الحج بشكل رائع جدا، مثمنا كل الجهود المبذولة في كل عام للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.



وقال الحاج عبدالله عبدالله ان عملية اداء مناسك الحج كانت سهلة جدا ولله الحمد وقد ادينا فريضتنا، ونسأل الله عز وجل القبول منا ومن جميع المسلمين، وان يمن على الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يحفظها من كل سوء.



بدوره، قال الحاج عبدالله عبدالرزاق: بداية علينا ان نحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي من علينا بها، وان نتذكر دائما بان التيسير من الله سبحانه وتعالى، فقد كانت رحلتنا للحج هذا العام في غاية السلاسة والامور «طيبة» جدا، ونشكر كل من ساهم بذلك بأي طريقة كانت وعلى كل المستويات.

الحاج عبدالله الدويلة متحدثا لـ "الأنباء" الحاج عبدالعزيز الشيحة متوسطا أسرته التي استقبلته بالورود







أثر التوسعة

من جانبه، أشار حسين عدنان العلي إلى أن التسهيلات والتوسعات التي أجرتها المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين كان لها الأثر الكبير والفعال على تسهيل مناسك الحج والتخفيف من الازدحام، لافتا إلى حجة العام هي الأولى التي يؤديها في حياته، معربا عن بالغ سعادته بهذه التجربة الإيمانية التي أثرت فيه بشكل كبير وأدخلت في قلبة السكينة والطمأنينة بتأدية تلك الشعائر الإسلامية العظيمة.



كما أشاد العلي بما لمسه من اهتمام السلطات السعودية بحجاج بيت الله منذ الوصول إلى المطار وحتى انتهاء المناسك والعودة السالمة إلى أرض الكويت الحبيبة، كما أثنى على جهود القائمين على مطار الكويت لما قدموه من تسهيلات للحجاج فور عودتهم، مشيرا إلى أن الأولوية كانت للحجاج في عمليات التفتيش وتسليم الحقائب وانجاز المعاملات عند الوصول.



وأعرب العلي عن جزيل شكره وتقديره إلى الخطوط الجوية الكويتية لحسن استقبالهم ورعايتهم للحجاج أثناء رحلة الطيران، خاصة بعد تفاجأ الحجاج أثناء عودتهم بما قدمته الخطوط الجوية من هدايا للحجاج العائدين والتي تكونت من العطور والطيب لجميع العائدين في لفتة جميلة تليق باسم الخطوط الجوية الكويتية.

الحاج طلال الظفيري





سفارتنا ووزارة الأوقاف

بدوره، أكد الحاج محمد عدنان العلي على الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في تسهيل أمور الحجاج مما جعل تأدية مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام أكثر سهولة ويسرا، مشيدا أيضا بالدور الإيجابي الذي لعبته سفارة الكويت في المملكة ووزارة الأوقاف الكويتية في تسهيل مهام المواطنين ودعمهم والاطمئنان عليهم، معربا عن بالغ سعادته بإتمام فريضة الحج وسط أجواء يسودها الإيمان والتقوى وحب الله، سائلا المولى عز وجل بأن يتقبل من كل حجاج بيته الحرام هذا الركن العظيم، وأن يكتب لكل من اشتاق لتلك الزيارة عودة قريبة في الأعوام المقبلة.

الهذال: حريصون على توفير التسهيلات للحجاج الكويتيين المغادرين

جدة - كونا: أكد القنصل العام للكويت في جدة وائل الهذال أمس الاثنين حرص القنصلية على توفير كل التسهيلات اللازمة لعودة الحجاج بانسيابية إلى البلاد بالتزامن مع بدء مغادرة الحجاج المتعجلين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقهم إلى الكويت.

وقال الهذال: إن أعضاء القنصلية موجودون في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لتأمين عودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد إتمامهم مناسك الحج بالتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية.

وأوضح أن القنصلية تواصل على مدار الساعة متابعة شؤون حجاج الكويت مع المسؤولين في بعثة الحج الكويتية، مؤكدا أن الأوضاع العامة للحجاج مطمئنة للغاية.

ودعا الحجاج سواء المغادرون جوا أو برا في حالة مواجهة أي مشكلات أو صعوبات أو معوقات في إجراءات العودة إلى الكويت إلى التواصل مع مكتب القنصلية على الرقم (00966535571133) أو (00966126059988) لمساعدتهم في تجاوزها.

وأشاد بالترتيبات والتسهيلات التي قدمتها السلطات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن والنجاح الكبير الذي حققه موسم الحج هذا العام الذي أثمر تأدية جميع الحجاج لمناسكهم بيسر وأمن وأمان.

وتمنى الهذال لجميع حجاج الكويت حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعودا حميدا إلى أرض الوطن.



الأذينة يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال موسم الحجثامر السليم

شكر رئيس بعثة الحج الكويتية خليف مثيب الأذينة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعوة الكريمة التي تفضل بها لجميع رؤساء بعثات الحج في الدول العربية والإسلامية.

وقال الأذينة في تصريح صحافي عقب حفل الاستقبال السنوي في الديوان الملكي بقصر منى لقادة الدول الإسلامية، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوفه، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام: إن هذه الدعوة الكريمة تؤكد حرص المملكة العربية السعودية الدائم على لمّ الشمل العربي والاسلامي وحرصها على مد جسور التعاون مع الجميع، لما فيه خير واستقرار الأمتين العربية والإسلامية.

خليف الأذينة

وأوضح الأذينة ان هذا الاستقبال السنوي يمثل فرصة كبيرة أمام رؤساء بعثات الحجاج العربية والاسلامية للتشاور والتباحث وتبادل الخبرات، بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشاد الأذينة بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال موسم الحج، فقد سخرت كل إمكاناتها لضيوف الرحمن، وقامت بالسهر على راحتهم، وتلبية جميع احتياجاتهم، وهو ما ساهم في تسهيل أداء فريضة الحج، مشيرا إلى أن نجاح موسم الحج بهذه الصورة الرائعة، تم بفضل الله ثم بما قدمته حكومة خادم الحرمين من خدمات عملاقة كانت سببا بعد توفيق الله في التيسير على الحجاج في أداء مناسكهم بسهولة.

وأثنى الأذينة على جهود حملات الحج الكويتية خلال الموسم الحالي، والتزامها بقانون الحج والعمرة واللوائح الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة، وكذلك التزامها بقوانين المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الحملات الكويتية تؤكد في كل موسم تميزها وريادتها على جميع المستويات.

وقدم الأذينة شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على متابعتهم الدائمة لأعمال البعثة، والاطمئنان على سلامة حجاج الكويت. كما شكر الأذينة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على متابعته الحثيثة لأعمال بعثة الحج الكويتية، وقيامه بتسهيل أعمال البعثة، وتوفير جميع احتياجاتها، والشكر موصول لرئيس اللجنة العليا للحج والعمرة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد أسد عمادي.

كما قدم شكره لسفير الكويت بالرياض الشيخ ثامر الجابر والقنصل العام في جدة وائل العنزي على الجهود التي بذلتها السفارة والقنصلية مع بعثة الحج سواء قبل انطلاق موسم الحج أو خلاله.



بوعباس: نقل أمتعة الحجاج إلى مبنى الشحنعاطف رمضان

حبيب بوعباس

أكد مراقب مطار الكويت المناوب حبيب بوعباس أن عدد رحلات الحج القادمة إلى مطار الكويت الدولي من مطاري جدة والمدينة أمس الاثنين بلغ 9 رحلات. وأضاف بوعباس في تصريح لـ«الأنباء» أنه تم توفير فريق من الموظفين مساند لمتابعة وصول رحلات الحجاج، مشيرا الى مشاركة 66 متطوعا من وزارة الدولة لشؤون الشباب لتنظيم صالة الوصول في المطار.

وأوضح أن من التسهيلات المقدمة للحجاج تنظيم نقل أغراضهم إلى مبنى الشحن مباشرة ليتمكن أصحاب الحملات من استلامها من دون وجود الحجاج لتسهيل خروجهم من صالة الجمارك إلى أهاليهم الذين يستقبلونهم في صالة الانتظار.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع مركز تنظيم الحركة بإدارة العمليات في المطار، مبينا أنه تم وضع جميع رحلات الحجاج القادمة من المملكة العربية السعودية على بوابات ذات جسور لسرعة وتسهيل خروج الحجاج من منطقة ختم الجوازات ولانسيابية العمل.

وقال بوعباس ان مكتب مراقب المطار تابع لإدارة العمليات بالإدارة العامة للطيران المدني ويمثل ادارة العمليات اثناء وبعد اوقات العمل الرسمية، ومن مهام المكتب مراقبة ومتابعة عمل واداء جميع الجهات العاملة في مطار الكويت ذات الطابع التشغيلي والأمني والخدماتي والقيام بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة مع الجهات العاملة ذات العلاقة.

باقة ورد لمراقب المطار

بذل مراقب المطار المناوب مناور الظفيري ومساعده مشاري جحيل جهودا متميزة خلال عمليات الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين، كما تعاون بصورة كبيرة مع الاعلاميين المتواجدين لتغطية هذا الحدث الكبير، وبدورنا نوجه له ولجميع العاملين المخلصين في مطار الكويت الشكر والتقدير على جهودهم المتميزة.