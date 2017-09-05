بشرى شعبان

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة سيكون بندا من بنود اجتماع مجلس الخدمة المدنية وذلك بعد أن ردت الهيئة على تساؤلات المجلس في شأن توصيف عمل القطاعات والإدارات إثر صدور قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة.

وأشارت الصبيح في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن الهيكل سيتم اعتماده في الاجتماع المقبل للديوان، مشددة على أن جميع الموظفين لن تتغير مسمياتهم الوظيفية ودرجاتهم ومن سيتم نقله إلى أي جهة أخرى لضرورة العمل سيكون بنفس المسمى والدرجة وبموافقة صاحب العلاقة.