توجيهات من قبل الأمير لتعزيز العلاقات الصينية - الكويتية الاقتصادية

وجود خطة متكاملة من قبل الدولة لجذب الاستثمارات المتنوعة

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن الكويت نجحت في جذب واستقطاب أكثر من سبعة مليارات دولار أمريكي استثمارات مباشرة خلال السنوات الثلاث الماضية منها 50 في المئة لصالح الشركات الصينية.

وأكد الوزير الروضان ، اليوم الاثنين، بمناسبة الزيارة التي يبدأها غدا الثلاثاء إلى جمهورية الصين الشعبية والتي تأتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، أن أهم القطاعات التي يسعى الجانب الكويتي لتطويرها هي جذب الإستثمارات المباشرة والتركيز على تطوير القطاع الصناعي فضلا عن تحسين بيئة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتعزيز العلاقات الصينية - الكويتية الاقتصادية علاوة على وجود خطة متكاملة من قبل الدولة لجذب الاستثمارات المتنوعة.

وأفاد الوزير الروضان بأن جذب الاستثمارات المختلفة واستقطابها إلى البلاد لا يستهدف فقط تحسين اقتصاد الكويت بل التطلع لتوفير فرص العمل خاصة للشباب وإعطائهم الفرصة لإبراز مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والاستفادة ايضا من خبراتهم عبر التكنولوجيا المتطورة.

وذكر أن المسؤولين الصينين لديهم الرغبة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في البلاد، مؤكدا أن الكويت تسعى لتمهيد الطريق لسيولة استثماراتهم خاصة ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية وفرت العديد من المميزات للشركات الصينية.

ورأى الروضان أن الشركات الصينية تتميز بقوة اقتصادية ومالية فعالة وهي تستهدف الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ،لافتا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات وقعت مع الجانب الصيني والزيارة تأتي ايضا لتفعيلها.

وأكد أن وجود الاستثمارات الاقتصادية المختلفة في الكويت ووجود سياسة خارجية متزنة فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز كلها عوامل تنافسية تجعل البلاد أرضا خصبة وجاذبة لاستثمارات قادمة وتضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في الزيارة الى الصين هي كل من الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحا أن الزيارة تشمل العاصمة بكين وثلاث مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك.

واعرب الوزير الروضان عن أمله في نجاح تلك الزيارة المرتقبة مع المسؤولين الصينيين وذلك لتنفيذ رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي واقتصادي.