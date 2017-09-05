أعلنت إدارة العلاقات إدارة العلاقات العامة ببلديه الكويت، عن قيام مراقبه الأغذية والأسواق التابعة لإدارة التدقيق ومتابعه خدمات البلدية بفرع بلديه العاصمة بجولة ميدانيه على المطاعم والمقاهي بجميع مناطق المحافظة ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار#بتعاونكم_نجملها .

وبدوره أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، إيمان الكندري، أن مراقبة الأغذية والأسواق قد قامت بجولة تفتيشية على المطاعم المحلات التي تتداول المواد الغذائية ذلك لقياس مدى تطبيقها للائحة الأغذية والأسواق، مشيرة إلى أن الجولة قد أسفرت عن تحرير 36 مخالفة تنوعت ما بين العمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة وفتح محل بترخيص صحي منتهي وإقامة إعلان بدون ترخيص وعدم تجديد ترخيص الإعلان .



ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 139 ‪ أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪ @kuwmun . وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪