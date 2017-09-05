الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد أواصر العلاقة مع أميركا على مختلف الصعد

لقاء سموه والرئيس ترامب يعتبر استكمالا للقاء الذي عقد بينهما في الرياض على هامش القمة الخليجية - الأميركية

الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين ستعقد الجمعة بهدف مراجعة التقدم في العلاقات السياسية والتجارية والثقافية والأمنية والعسكرية





اكد سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، الشيخ سالم العبدالله ، أن زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، إلى واشنطن بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.



وقال السفير الشيخ سالم العبدالله اليوم الثلاثاء، انه "يجب النظر إلى هذه الزيارة التاريخية كبداية لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية حيث نتطلع الآن إلى ال25 سنة القادمة من العلاقات الكويتية -الأميركية ووضع أسس جديدة لدفعها إلى مراحل متقدمة".



وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد أواصر العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية على مختلف الصعد.

واضاف ان زيارة سمو الامير الى واشنطن "تعتبر تاريخية من ناحية التوقيت والحجم" نظرا للتحديات التي تمر بها المنطقة العربية كما أن وفدا حكوميا رفيع المستوى ووفدا من رجال الاعمال يرافق سمو الامير خلال الزيارة.



وذكر السفير الشيخ سالم العبدالله أنه ستعقد على هامش الزيارة عدة فعاليات منها المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد يوم الاربعاء المقبل في غرفة التجارة الامريكية والذي سيجمع وفدا من رجال الاعمال الكويتيين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح مع نظرائه من القطاع الامريكي الخاص ومسؤولين من الادارة الامريكية وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين.



وبين ان اللقاء بين سمو الامير والرئيس الامريكي يعتبر استكمالا للقاء الذي عقد بينهما في الرياض على هامش القمة الخليجية - الامريكية التي عقدت في شهر مايو الماضي ،موضحا ان القمة المرتقبة تعتبر استكمالا للمشاورات القائمة دائما بين القيادتين نظرا للعلاقة القوية التي تربط البلدين.



وقال السفير الشيخ سالم العبدالله ان سمو الامير سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الامريكي في البيت الابيض يوم الخميس المقبل ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ان ملف الارهاب يتصدر اولويات البلدين وسيتم بحثه على مستوى القمة حيث أن الكويت تعتبر شريكا رئيسيا في الحرب على "الارهاب".



واضاف ان يوم الجمعة القادم ستعقد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين حيث سيترأس وفد الكويت الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بهدف مراجعة التقدم في العلاقات السياسية والتجارية والثقافية والامنية والعسكرية والدفع بها الى مراحل متقدمة.



وكان الرئيس الامريكي وجه الدعوة لسمو الامير لزيارة واشنطن خلال اتصال هاتفي في شهر فبراير الماضي عقب فوزه بالانتخابات اكد خلاله عمق العلاقات ومتانتها، متطلعا الى تعزيز اطر التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والامنية والعسكرية والارتقاء بها الى افاق ارحب خدمة البلدين الصديقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.



وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وصل الى العاصمة الامريكية واشنطن يوم الجمعة الماضي يرافقه وفد رسمي وذلك في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السابع من سبتمبر الجاري.