ثمن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المهندس فريد عمادي، جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتفويج ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وقال عمادي في تصريح صحافي، أن حكومة خادم الحرمين عودتنا على هذا النجاح الذي شهد له الجميع، لافتا إلى أن مشاريع التوسعة في جميع المشاعر سهلت كثيرا على الحجاج أداء مناسكهم.

واكد أن هذا يدل على الخبرة التراكمية والواسعة التي بات يتمتع بها القائمون على تنظيم حركة سير الحجاج منذ لحظة دخولهم الى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم الى بلدانهم.

وأشاد بدور وزارة الحج السعودية الدؤوب والمتواصل الذي لا يتوقف بنهاية موسم الحج بل يمتد طوال العام وذلك لإيمانهم بضرورة الاستمرار في المحافظة على التميز والريادة.

وأثنى عمادي على دور جميع فرق بعثة الحج الكويتية المشاركة من وزارات ومؤسسات الدولة إذ كان لتعاونهم وتفانيهم في العمل أهمية بالغة في نجاح عمل البعثة.

وقال أن من إنجازات بعثة الحج الكويتية التي حققتها هذا الموسم هو تفويج ما يقارب من 1000 حاج من أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد الذين حظوا بموافقة وزارة الداخلية السعودية والسماح بمنحهم فرصة الحج.