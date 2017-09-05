بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن الاستجواب حق دستوري للنائب ولا نجزع من المساءلة .

جاء ذلك في تصريح صحافي لها ،خلال استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، كاشفة عن اجتماع مرتقب للجنة العليا للتركيبة السكنية ومجلس إدارة القوى العاملة، وعلى جدول أعمالهم العديد من القرارات الخاصة بالتركيبة السكنية، وتعديل نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص ، وضوابط إصدار تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج.

وبخصوص التدوير في وزارة الشؤون أجابت: "بعد تسلم الوكيل الجديد لمسؤوليته واجتماعه مع الوكلاء المساعدين هم من يقررون ذلك".